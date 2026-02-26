Putin razvija 'Orešnikovog sina'? Procurili detalji: 'Može nositi osam bojevih glava'

Rusija navodno razvija hipersoničnu balističku raketu nove generacije pod nazivom "Orešnikov sin", objavio je Daily Star u subotu.

Proruski vojni analitičar i bivši pukovnik Viktor Baranec tvrdi da je novo oružje snažnije od postojećeg sustava Orešnik te da inženjeri ispituju dizajn s većim teretom, unaprijeđenom tehnologijom goriva i temeljno drugačijim sustavom navođenja.

"Doista razvijamo i testiramo projektil koji će biti snažniji od sustava Orešnik. Imat će poboljšane parametre snage bojevih glava", tvrdi Baranec.

Osam kinetičkih bojevih glava

Dodaje da bi sustav potencijalno mogao nositi osam kinetičkih bojevih glava umjesto šest te da bi mogao probijati utvrđene ciljeve do dubine od približno 30 metara.

"Iako sustavi Orešnik već sada postižu izvrsne rezultate, sada ga nastoje usavršiti do te mjere da odstupanje od cilja iznosi nula", dodao je Baranec.

Ipak, treba napomenuti da Ministarstvo obrane Rusije službeno nije potvrdilo da se takav sustav uistinu razvija.

Što je Orešnik?

Podsjetimo, Orešnik je balistički projektil srednjeg dometa, sposoban nositi nuklearne bojeve glave. Teško ga je presresti zbog brzine koja navodno ide i do 12.300 kilometara na sat, što je deset puta brže od brzine zvuka.

Rusija ga je dosad koristila tek dva puta. U studenom 2024. godine lansirali su ga tijekom napada na cilj u Dnjipru, no analize su pokazale da nije bio opremljen eksplozivnom bojevom glavom, već da je svrha udara bila demonstracija sposobnosti.

Početkom ove godine, Moskva ga je ispalila na zapadnu Ukrajinu i navela da je to odgovor na "teroristički napad" Kijeva na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, iako je Ukrajina kazala da se napad na rezidenciju nije ni dogodio.

Ministarstvo obrane Rusije navelo je da je Rusija postigla ciljeve te da je pogodila energetsku infrastrukturu i objekte koji proizvode dronove koji su sudjelovali u navodnom napadu.

