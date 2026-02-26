Kultni komentator otkrio nam što je Sennu zanimalo o Hrvatskoj tri dana prije pogibije

U svijetu Formule 1 malo je ljudi s ovih prostora koji su iz prve ruke svjedočili najvećim trenucima tog sporta. Jedan od njih je Ivica Blažičko, dugogodišnji televizijski komentator i kroničar najbržeg cirkusa na svijetu. U razgovoru za portal Net.hr Ivica Blažičko prisjeća se susreta s velikim Ayrtonom Sennom samo tri dana prije njegove pogibije, uspoređuje ga s današnjim zvijezdama poput Hamiltona i Verstappena te otvoreno progovora o tome je li moderna Formula 1 izgubila dio svoje čarolije.

Prije više od 30 godina bili ste među posljednjima koji su intervjuirali Ayrtona Sennu prije njegove smrti.

"Da, to je istina. Tri dana prije njegove smrti ja sam bio tamo. Te godine Senna je prešao u Williams, a ja sam bio na promociji Williamsa u Estorilu. To je bilo 1994., u Hrvatskoj je još bio rat, a promocija je privukla stotinjak novinara iz cijelog svijeta koji su čekali u redu. Ja sam riskirao da budem pri kraju tog niza i uspio sam ostvariti razgovor s Ayrtonom. Kada sam rekao da dolazim iz Hrvatske, on me pet minuta ispitivao o situaciji u zemlji. Imao je jednu mladu damu koja je bila njegova press šefica i ona je zapisala moje podatke. Tri dana prije Imole, u četvrtak u Padovi, radili su promociju braća Carraro, poznata tvornica bicikala i trkaćih bicikala. Senna je njima dao svoj logotip, dao Ducatiju, i još nekim proizvođačima glisera. Radili su veliku svjetsku promociju u Padovi, i ja sam došao tamo sa svojom ekipom. Nakon te promocije dobio sam poziv, zajedno s još tri ekipe, i opet sam bio posljednji. To je bio četvrtak, vikend Grand Prixa, kada je gotovo nemoguće dobiti jedan na jedan razgovor. Ipak, uspio sam obaviti taj razgovor sa Sennom. Nažalost, tri dana kasnije Senne više nije bilo."

Kada ste ga vidjeli iz prve ruke i razgovarali s njim, kako ste ga doživljavali kao vozača? Je li po vama najbolji svih vremena? Teško je uspoređivati generacije, ali kao čisti vozač?

"Senna je… Senna je bio drugačiji. Po mnogo čemu drugačiji. Početkom devedesetih ušao je u ono što je tada bilo nezamislivo – ulazio je u otvorene sukobe s tadašnjim predsjednikom Svjetske automobilističke federacije, Jean-Marie Balestreom, što su mnogi tada pratili, jer je smatrao da priotiziraju Prosta i pravilia prema njemu. Bio je poseban. Njegova vozačka vještina je jedno, ali Senna kao čovjek bila je potpuno druga dimenzija. Mogu vam reći jednu stvar: u životu sam bio pored samo dva čovjeka koji su imali nešto posebno u sebi – jedan je bio pokojni kardinal Kuharić, a drugi Ayrton Senna. Kad ste bili pored njih, osjećali ste neku drugačiju energiju. Razgovarao sam i s Michaelom Schumacherom, Sebastianom Vettelom, Fernandom Alonsom i mnogim drugim vozačima. Svi su oni veliki, neki imaju više naslova, neki više pobjeda, ali Ayrton je bio nešto zasebno. Ne tvrdim nužno da je Senna bio tehnički najbolji vozač svih vremena, ali za mene ostaje najveći. Bio je poseban."

Od tada do danas gledali smo više vozačkih era – Schumacher, Vettel, Hamilton, Verstappen… Je li to razdoblje s Sennom i Prostom možda bilo jedno od najljepših u Formuli 1, unatoč tada slabijoj sigurnosti?

Tri dana prije njegove smrti ja sam bio tamo. Te godine Senna je prešao u Williams, a ja sam bio na promociji Williamsa u Estorilu. To je bilo 1994., u Hrvatskoj je još bio rat, a promocija je privukla stotinjak novinara iz cijelog svijeta koji su čekali u redu. Ja sam riskirao da budem pri kraju tog niza i uspio sam ostvariti razgovor s Ayrtonom. Kada sam rekao da dolazim iz Hrvatske, on me pet minuta ispitivao o situaciji u zemlji. Imao je jednu mladu damu koja je bila njegova press šefica i ona je zapisala moje podatke. Ivica Blažičko za Net.hr.

"Mislim da je Verstappen negdje rekao da najviše žali za tim godinama, za devedesetim. Tada je bilo puno manje tehnike i tehnologije, a puno više vozačkog umijeća. Evo, sada je Max jedan od glavnih zagovornika da se sve pojednostavi. Kada je krenula priča o novim motorima, s električnom energijom i svim sustavima, mnogi vozači više ne razumiju što se događa – što je boost, što je overtake, zašto puštamo gas, zašto moramo puniti bateriju. Nekad su postojali samo motor i vozač. Danas je sve puno kompliciranije. Verstappen je jednom rekao da je Formula 1 danas 'na steroidima', a Hamilton je dodao da vam treba diploma da razumijete sve sustave", zaključio je Ivica Blažičko.

POGLEDAJTE VIDEO: Aston Martin kultni je britanski 'brend', ali uoči nove sezone puno im toga visi u zraku