Kultni stručnjak Formule 1. nam otkriva: 'U ovome leži ključ nove sezone'

Iako je prošlo tek mjesec dana otkako smo okrunili Landa Norrisa kao novog svjetskog prvaka Formule 1, već se okreće novi list i započinjemo pogled prema nadolazećoj sezoni.

Tako smo, primjerice, u Detroitu mogli vidjeti predstavljanje prvih bolida sestrinskih momčadi Red Bulla. Fotogorafije sa službenog predstavljanja pogledajte OVDJE. Ova sezona sama po sebi donosi nova pravila i drukčiji šarm u odnosu na godine unatrag, a mnogi je već sada nazivaju jednom od najvećih regulatornih tranzicija u povijesti Formule 1.

Za stručni komentar tim smo se povodom obratili Ivici Blažičku, koji se osvrnuo na potencijalne promjene koje nas očekuju na stazama – od tehničkih novosti do mogućih pomaka u hijerarhiji momčadi.

Sve je to dio sporta koji ćemo ove godine pratiti na programu RTL-a i platformi VOYO, a što nam je rekao, donosimo u nastavku.

Prvenstveno mislim da je, naravno, još rano komentirati F1 sezonu samu po sebi, jer nećemo ništa konkretno znati do prvih testiranja u Barceloni i Bahreinu. Ipak, ukratko ćemo proći neke sitnice koje možemo usporediti s prijašnjim pravilima, odnosno promjenama pravila.

Pa evo, za početak, zanima me vaše mišljenje u tom kontekstu gdje sada imamo jednu dodatnu momčad, imamo promjenu hijerarhija unutar nekih momčadi i prvenstveno za početak na stazi manje bolide. Koliko se to, po vašem mišljenju, odražava na samu bit sporta? U jednom dijelu smo nešto izgubili, ali smo dobili novi način utrkivanja. Što biste vi rekli – koliko će to unaprijediti ili unazaditi Formulu u nadolazećem razdoblju?

Teško pitanje, ha-ha. Kada god su se događale velike promjene pravila, prva sljedeća sezona gotovo je uvijek bila neizvjesna. Međutim, u pravilu bi završavala tako da su oni najbogatiji i najbolji do tog trenutka ponovno bili na vrhu. Sama činjenica da ćemo imati dva bolida više na gridu, po mom mišljenju, neće donijeti neku dramatičnu promjenu. Imali smo i više bolida, a staze su danas projektirane tako da mogu „progutati“ takvu količinu. Bit će možda nešto zanimljivije, osobito u kvalifikacijama, gdje prve dvije runde donose po šest ispadanja, ali kada je riječ o samoj biti sporta – mislim da se ona neće bitno ni unaprijediti ni unazaditi.

Vjerujem da će natjecanje biti neizvjesno. Već se sada „kuha“ i kruže razne priče, ali to je standardni folklor Formule 1. Pitanje tko u ovim promjenama ima prednost, a tko ne – primjerice, Mercedes je već napravio nešto i pronašao određenu rupu u pravilima – po meni je još uvijek prerano za ozbiljne zaključke. Siguran sam da će genijalni ljudi koji rade u momčadima pokušati iskoristiti svaki milimetar prostora kako bi ubrzali bolide.

Ono što je u cijeloj priči zapravo ključno jest promjena omjera energije koju motori isporučuju, odnosno pogona, uz značajno povećanje električnog udjela. To je, po mom mišljenju, najvažnija promjena i nešto što treba posebno istaknuti u ovoj novoj sezoni. Što se tiče toga hoće li sport biti unaprijeđen ili unazađen – unazađen sigurno neće. Formula 1 ostat će spektakl. Ne očekujem da će se dogoditi situacija u kojoj netko pročita pravila dramatično drugačije od ostalih i stekne ogromnu prednost, pa da ga ostali pola sezone love. Iskreno, mislim da se to neće dogoditi.

Htio bih se nadovezati na pitanje hijerarhije i promjena unutar samih momčadi. Primjerice, vidimo sada odlazak Adriana Neweyja iz Red Bulla u Aston Martin. Red Bull je, usput rečeno, noćas u Detroitu predstavio i nove boje. Koliko, po vašem mišljenju, nova hijerarhija u Red Bullu – bez Hornera, bez Neweyja i bez Helmuta Marka – može utjecati na prilagodbu novom pravilniku?

Smatrate li da je Aston Martin strateški dobio jako puno dovođenjem Neweyja, s obzirom na to kakav je konstruktor i kakve je bolide kroz karijeru stvarao, možda i kakve nitko drugi nije? Ili mislite da je moguće da je i njega, jednostavno, vrijeme stiglo?

Adrian Newey je definitivno genij. Međutim, ono što moram priznati da me iznenadilo jest njegova sadašnja pozicija u Aston Martinu – on je postao šef momčadi. To nisam očekivao, budući da je riječ o čovjeku koji je uvijek bio vrlo samozatajan, mnogi bi rekli i introvertiran, te se prvenstveno bavio tehničkom stranom posla. U ovoj ulozi sada mora razmišljati o puno, puno više stvari. Šef momčadi mora voditi računa o političkoj dinamici unutar ekipe i o bezbroj drugih aspekata, pa me to zapravo najviše brine – koliko će se moći koncentrirati na ono u čemu je najbolji.

S druge strane, on je u Aston Martinu već godinu dana i već godinu dana slaže cijelu priču. Isto tako, treba reći da ga u Red Bullu više nema već neko vrijeme, kao ni Hornera, koji je odsutan već, koliko, šest mjeseci, pa u tom smislu možemo reći da se momčad već prilagodila. Helmut Marko bio je čovjek zadužen za opću politiku momčadi – odlučivao je tko će voziti, ali nije bio uključen u dnevnu operativu. On je bio, kako god ga nazvali, svojevrsni „capo di tutti capi“, netko tko osmišljava strategiju i politiku, dok se netko drugi bavi operativnim dijelom. Zbog toga ne vidim neke velike probleme za Red Bull. Za njih je apsolutno najvažnija činjenica da im je ostao Max Verstappen.

Evo, samo bih vas još pitao i za DRS. Vidjeli smo u proteklih malo više od 15 godina otkako je DRS uveden jednu vrstu klasičnog preticanja, a sada imamo potpuno novi način. Koliko je, po vašem mišljenju, to pozitivna promjena?

Mislite li da ćemo zbog toga gledati više ili manje pretjecanja? Naravno, sve to treba promatrati u kontekstu. Sada imamo 22 bolida i vidjeli smo povećanje broja uličnih utrka u kalendarskoj godini u proteklim sezonama. Ipak, na nekima od tih utrka bilo je manje pretjecanja nego što bismo očekivali.

Po forumima i društvenim mrežama, fanovi su često izražavali nezadovoljstvo činjenicom da vožnja u primjerice Monaku izgleda kao svadbena kolona – više-manje sve se baziralo na tome kako će utrka proteći u kvalifikacijama, gdje si mogao presuditi konačnog pobjednika. Okej, sada su uveli dodatni obavezni pit stop, pa su se karte malo promiješale, ali mislite li da je realno da gubitak interesa i uvođenje nove vrste pretjecanja može drastično promijeniti način na koji pratimo ove utrke?

Idemo se vratiti na Monte Carlo. Monte Carlo je srž i legenda Formule 1. Dok nisu postojale društvene mreže, bezbroj ljudi pratio je Formulu 1 upravo zbog Monte Carla, jer su tamo bili svi najvažniji ljudi svijeta, najljepše žene, najutjecajniji ljudi i tako dalje. Da li se meni osobno sviđa?… Monte Carlo je za suvremene bolide vjerojatno utrka s bezbroj hendikepa, ali ne možemo ga gledati samo kroz takvu prizmu. U Monte Carlu se jednako tako događaju „cirkusi“, a ako bismo se vratili na pogrešne ulaske u boksove ili trenutke drame – Senna, Mansell i tako dalje – Monako ima svoju priču. Monako se ne smije promatrati kao klasična utrka Formule 1. Znam da to današnjim fanovima možda ne zvuči impresivno, ali to je jednostavno tako.

Što se tiče DRS-a i novog aerodinamičkog modela, prvo moramo vidjeti kako će se bolidi ponašati na stazi. Uvijek se postavlja pitanje – možeš li doći blizu bolidu ispred tebe ili ne? Dosad je problem bio taj što bolid ispred bacao toliku količinu prljavog zraka da se jednostavno nije moglo približiti. Meni se, recimo, pretjecanje s DRS-om nije posebno sviđalo, ali bilo je, uvjetno rečeno, nužno zlo – jer zbog činjenice da se ne možeš približiti, morao si imati neko dodatno sredstvo.

Sada postoje popuštanja i sve to skupa, uz aktivnu aerodinamiku i praktično aktivni ovjes koji reagira, što će omogućiti, nadam se, ne samo bolje pretjecanje, nego i mogućnost da se bolid može duže zadržati bliže onom ispred. To je ključno pitanje – ako dođeš blizu bolidu i možeš ostati blizu kroz zavoj, pa čak i kroz brze zavoje iza njega, tada dolazi do izražaja staro pravilo: tko kasnije koči, ima prednost. Znači, ako možeš voziti jako blizu i u sljedećem zavoju napasti tako da kasnije kočiš ili tražiš drugu putanju – to je prava prilika za pretjecanje.

Ali u ovom trenutku, mislim da još ne znamo kako će to konkretno funkcionirati i tek ćemo vidjeti kada bolidi izađu na stazu.

