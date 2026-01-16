U trenutku najveće sumnje Ferrari sluša čovjeka koji ih je posljednji put učinio prvacima

Ferrari iza sebe ima jednu od najtežih sezona u modernoj povijesti Formule 1. Godina 2025. ostat će zapamćena kao bolna prekretnica za najtrofejniju momčad u sportu kada su sezonu završili bez ijedne pobjede, bez stvarne borbe za naslov i s jasnim osjećajem da je Scuderia napravila korak unatrag.

Četvrto mjesto u konstruktorskom poretku i izostanak pobjedničkog postolja za Lewisa Hamiltona predstavljali su snažan udarac za ambicije momčadi koja u svaku sezonu ulazi s ciljem osvajanja titula. Bio je to prvi put od 2021. da Ferrari nije slavio ni u jednoj utrci, a simbolika takvog raspleta dodatno je naglasila dubinu problema.

Unatoč razočaravajućoj godini, Ferrari ne mijenja identitet. Momčad je potvrdila kako će njihov bolid za sezonu 2026. nositi naziv SF-26, zadržavajući dosadašnju nomenklaturu. Projekt, interno poznat kao Project 678, bit će prvi Ferrarijev pravi odgovor na potpuno nova tehnička pravila Formule 1.

Upravo zbog toga 2026. se u Maranellu ne doživljava kao još jedna sezona, već kao ključni trenutak. Šef momčadi Fred Vasseur još je u travnju donio odluku da se cjelokupan aerodinamički razvoj usmjeri prema novom bolidu, svjesno žrtvujući ostatak 2025. u korist budućnosti.

SF-26 bit će službeno predstavljen 23. siječnja u Maranellu, dan nakon čega će prvi put izaći na stazu Fiorano. Zanimljivo, završna montaža bolida planirana je doslovno uoči lansiranja, što Vasseur otvoreno opisuje kao agresivan, ali nužan pristup.

Dolazak Lewisa Hamiltona trebao je označiti početak nove zlatne ere, no prva sezona sedmerostrukog svjetskog prvaka u crvenom ostala je daleko ispod očekivanja. Iako je u Kini slavio u sprint utrci i osvojio pole position, to se pokazalo kao lažna nada. Hamilton se mučio s prilagodbom, a sezona bez ijednog postolja bila je presedan u njegovoj karijeri.

Charles Leclerc, s druge strane, izvukao je maksimum iz onoga što je imao. Sedam plasmana na pobjedničko postolje i senzacionalni pole position u Mađarskoj bili su rijetki svijetli trenuci Ferrarijeve godine. Ipak, peto mjesto u ukupnom poretku dodatno je testiralo strpljenje Monačanina.

Na pitanje vjeruje li još uvijek da mu Ferrari može dati bolid za osvajanje naslova, Leclerc je jasan:

„Vjerujem i sljedeća godina bit će ključna.“

O Ferrarijevoj budućnosti oglasio se i Stefano Domenicali, predsjednik i izvršni direktor Formule 1, ali i bivši šef Scuderije. Njegove riječi nose posebnu težinu, on je posljednji čovjek koji je Ferrari odveo do svjetskih titula.

„Nema potrebe za plakanjem niti za stalnim negativnim tonom. Moraju imati plan i moraju reagirati. Nije normalno prihvatiti da si četvrti“, poručio je Domenicali.

Naglasio je i da uoči velikih promjena nitko zapravo ne zna gdje stoji:

„Svi pričaju o 2026., ali istina je da će se prava slika vidjeti tek iz utrke u utrku.“

Nova pravila Formule 1, koja će obilježiti sljedeće četiri godine, Ferrari vidi kao jedinstvenu priliku. Leclerc otvoreno priznaje da će već nakon šest ili sedam utrka biti jasno tko je pogodio s razvojem.

Za Ferrari, poruka je jasna – plan postoji, motivacija je velika, ali rezultati moraju doći brzo. U suprotnom, 2026. bi mogla potvrditi ono čega se u Maranellu najviše boje: da je era Ferrarijeve dominacije ostala zauvijek u prošlosti.

