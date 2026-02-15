FREEMAIL
SVE JE SPREMNO /

Redosljed nastupa, glasanje i gosti: Sve što trebate znati uoči velikog finala Dore

Redosljed nastupa, glasanje i gosti: Sve što trebate znati uoči velikog finala Dore
Foto: Collage:screenshot:youtube: Dora Hrt

U revijalnom dijelu programa nastupit će prošlogodišnji pobjednik Dore, Marko Bošnjak, koji priprema poseban pjevačko-plesni broj u režiji Igor Barberić. Na pozornicu će izaći i Tonči Huljić s grupom Magazin

15.2.2026.
9:49
Hot.hr
Collage:screenshot:youtube: Dora Hrt
Nakon dviju iznimno uzbudljivih polufinalnih večeri, večeras nas očekuje veliko finale Dore – glazbeni spektakl u kojem ćemo doznati tko će predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem izdanju Eurosonga u Austrija.

Sve je spremno za veliko finale, a poznat je i redoslijed nastupa finalista koji će večeras stati pred publiku u borbi za pobjedu. Nakon što su u polufinalima o prolasku odlučivali isključivo gledatelji, u završnici će presuditi kombinacija glasova publike i ocjena žirija.

Redosljed nastupa, glasanje i gosti: Sve što trebate znati uoči velikog finala Dore
Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Redoslijed izvođača:

1. Ananda

2. Sergej

3. Noelle

4. Alen Đuras

5. Irma

6. Lara Demarin

7. Ema Bubić

8. Lima Len

9. Lana Mandarić

10. Ritam Noir

11. Marko Kutlić

12. Devin

13. Lelek

14. ToMa

15. Stela Rade

16. Cold Snap

U revijalnom dijelu programa nastupit će prošlogodišnji pobjednik Dore, Marko Bošnjak, koji priprema poseban pjevačko-plesni broj u režiji Igor Barberić.  Na pozornicu će izaći i Tonči Huljić s grupom Magazin, što dodatno podiže interes za završnicu natjecanja.

O pobjedniku će odlučivati osam žirija i publika. Hrvatsku pjesmu za Eurosong birat će četiri domaća žirija iz HRT-ovih centara – Zagreb, Osijek, Rijeka i Split – dok međunarodnu perspektivu donose žiriji iz zemalja sudionica Eurosonga: San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luksemburg.

POGLEDAJTE VIDEO: Bojan Stilin otkrio krije li se na Dori neki novi Baby Lasagna

