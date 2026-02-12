FREEMAIL
BORBA ZA EUROSONG /

Pratite uživo na Net.hr-u prvu polufinalnu večer Dore 2026.

Pratite uživo na Net.hr-u prvu polufinalnu večer Dore 2026.
Foto: Marko Prpic/pixsell

Budite s nama od 20 sati

12.2.2026.
15:24
Hot.hr
Marko Prpic/pixsell
Večeras se u 20 sati u Zagrebu, u studiju HRT-a, održava prva polufinalna večer Dore 2026, izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, koja se ove godine bira u Beču, u Austriji. 

Dora 2026 donosi tri večeri programa u kojima će se 24 izvođača predstaviti, a samo najbolji od njih i otići na Eurosong.

Donosimo popis i redoslijed večerašnjeg nastupa

Lima Len – Raketa

Jasmina Makota – Higher

Ananda – DORA

Tony Sky – O ne!

Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra

Ema Bubić – Vrijeme za nas

Noelle – Uninterrupted

Alen Đuras – From Ashes to Flame

Fenksta – Memento Mori

Cold Snap – MUCHO MACHO

ToMa – Ledina

LELEK – Andromeda

