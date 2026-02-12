Pratite uživo na Net.hr-u prvu polufinalnu večer Dore 2026.

'NE SAMO ZATVOR, VEĆ I...' /
Budite s nama od 20 sati
Večeras se u 20 sati u Zagrebu, u studiju HRT-a, održava prva polufinalna večer Dore 2026, izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, koja se ove godine bira u Beču, u Austriji.
Dora 2026 donosi tri večeri programa u kojima će se 24 izvođača predstaviti, a samo najbolji od njih i otići na Eurosong.
Donosimo popis i redoslijed večerašnjeg nastupa
Lima Len – Raketa
Jasmina Makota – Higher
Ananda – DORA
Tony Sky – O ne!
Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra
Ema Bubić – Vrijeme za nas
Noelle – Uninterrupted
Alen Đuras – From Ashes to Flame
Fenksta – Memento Mori
Cold Snap – MUCHO MACHO
ToMa – Ledina
LELEK – Andromeda