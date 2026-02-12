Svi su gledali u haljinu Danijele Martinović: Nosila ju je prije točno 28 godina...

Danijela Martinović, hrvatska pjevačica, pojavila se na pozornici u elegantnoj plavoj haljini u kojoj je 1998. godine pobijedila na Dori s pjesmom „Neka mi ne svane“.Upravo je ta modna kombinacija, prepoznatljiva po jednostavnom i elegantnom kroju, izazvala snažne reakcije publike i gledatelja.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Tijekom nastupa izvela je nekoliko svojih najpoznatijih pjesama, među kojima su „Zovem te ja“ i „Pleši sa mnom“, čime je dodatno rasplesala dvoranu i podsjetila na dugogodišnju karijeru obilježenu brojnim hitovima.

Barbara Kolar, hrvatska televizijska i radijska voditeljica, nakon nastupa je istaknula zanimljiv detalj vezan uz legendarno izdanje. Naglasila je kako pjevačica i danas nosi istu haljinu kao i prije gotovo tri desetljeća, što je izazvalo oduševljenje i pljesak publike.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Povratak prepoznatljive haljine simbolično je povezao prošlost i sadašnjost Dore, podsjećajući gledatelje na jedan od najupečatljivijih trenutaka hrvatske glazbene scene.

POGLEDAJTE VIDEO:Martinjak uoči spektakularne borbe u Londonu: 'Jako ću ga ozlijediti'