Perez je izabrao: Niti Klopp, niti Allegri, dolazi čovjek kojeg voli Kylian Mbappé

Već dugo se nagađa o tome tko će biti trener Real Madrida sljedeće sezone kada svoj privremeni posao završi Alvaro Arbeloa koji je naslijedio Xabija Alonsa u siječnju.

ESPN piše kako je ozbiljan kandidat Mauricio Pochettino, trenutni izbornik reprezentacije SAD-a. Pochettino nije jedini kandidat, ali njegove dionice stoje vrlo dobro i navodno ga Florentino Perez iznimno cijeni. Već je bilo govora o Argentinčevu dolasku u Real 2019. kada je Tottenham odveo do finala Lige prvaka.

Ide mu u prilog i što dobro poznaje LaLigu jer je tamo igrao i trenirao Espanyol, također dvije sezone je vodio Kyliana Mbappéu u PSG-u. Pochettinu ugovor s američkom reprezentacijom istječe nakon Svjetskog prvenstva i očekujemo ga nazad u Europi u jakome klubu.

ESPN piše da će Real napustiti i šef skautske službe Juni Calafat dok bi Arbeloa ipak mogao dobiti funkciju u klubu, vjerojatno povratak u drugu momčad, Castillu.

Jürgen Klopp, Unai Emery i Massimiliano Allegri također su povezani s klubom od strane nekih španjolskih medija u posljednjih nekoliko tjedana, dok drugi izvori inzistiraju da je Zidaneov povratak i dalje Florentinova najveća želja.

