Zvijezda Cityja u problemima sa susjedima zbog svog hobija: 'Narušava privatnost'

Zlatna lopta 2024. godine, veznjak Manchester Cityja, Rodri, našao se u problemu sa susjedima u Manchesteru zbog svog hobija, piše The Sun.

Naime, susjedi su ga prijavili policiji zbog upravljanja dronom. Par koji živi u zgradi pored Rodrija prijavio ga je zbog narušavanja privatnosti kada su vidjeli njegov dron u blizini svoga prozora. "Živim s partnericom na visokom katu i zadnje što očekujete vidjeti dok gledate televiziju je dron metar ispred prozora. Moja supruga je zbog toga jako uznemirena. Jedna od prednosti života tako visoko je ta što vas nitko ne nadgleda, ali sada nas muči Rodri i njegov dron", kazao je susjed za Sun.

Oni nisu jedini, više susjeda se požalilo na Rodrijev hobi "Ima sav novac na svijetu i provodi vrijeme puštajući svoj dron u prozore ljudi", kazao je jedan.

Uprava za civilno zrakoplovstvo kaže da piloti dronova moraju poštivati ​​privatnost i ne smiju uzrokovati smetnje. Piloti moraju položiti teorijski ispit i registrirati se kod CAA prije letenja većine dronova.

