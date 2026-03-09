Makljaža kakvu svijet ne pamti! Pogledajte masovnu tučnjavu u Brazilu, sudac pokazao 23 crvena!

Nogometaši Cruzeira sinoć su pobijedili Atletico Mineiro 1-0 i postali prvaci brazilske savezne države Minas Gerais, ali utakmicu je obilježila masovna tučnjava igrača koja je dovela do toga da je sudac pokazao 23 crvena kartona.

Caio Jorge postigao je pobjednički gol u Belo Horizonteu, čime je Cruzeiro prvi put od 2019. godine postao prvak savezne države Minas Gerais. Međutim, utakmicu je obilježio žestoki sukob igrača u posljednjim sekundama utakmice, što je prisililo redare i vojnu policiju na intervenciju i na kraju rezultiralo isključenjem 23 igrača, izvijestio je BBC.

Masovna tučnjava započela je nakon sudara vratara Atletica Eversona i igrača Cruzeira Cristiana. Vratar je potom gurnuo veznog igrača na tlo i udario ga koljenom u prsa, što je izazvalo reakciju igrača Cruzeira. Igrači Cruzeira odmah su okružili vratara Atletica, što je izazvalo masovnu tučnjavu na terenu.

Iako sudac nije odmah pokazao crvene kartone na terenu, brazilski portal Globo izvještava da je isključeno 23 igrača.

U Cruzeiru je 12 igrača dobilo crvene kartone, uključujući i strijelca, dok je u Atléticu isključeno 11 igrača.