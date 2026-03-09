Svjetski mediji izdvojili 31 najljepše mjesto na vrhovima brda: Na popisu i dva hrvatska

Slikoviti vrhovi brda nisu uvijek divlji i pusti. Mnoge od njih krase drevni dvorci, opatije i crkve, s čarobnim gradićima koji kao da prkose gravitaciji, balansirajući na samom rubu. Ta mjesta odišu posebnom aurom, nudeći panoramske vidike koji sežu desecima kilometara.

Europski gradovi i sela na vrhovima brda nisu samo slikoviti prizori s razglednica, oni su žive tvrđave povijesti i kulture te pričaju priče o vremenima kada je strateški položaj značio opstanak.

Ovi gradovi i sela nude bijeg od užurbane svakodnevice i pružaju panoramske poglede koji oduzimaju dah. Od Istre do Andaluzije, od Sicilije do Normandije, Europa skriva riznicu takvih naselja.

Izdvojili smo 31 najljepše prema pisanju svjetskih medija, među kojima se ponosno ističu i dva istarska dragulja.