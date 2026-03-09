FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NIJE FER' /

Rodri žestoko kažnjen za komentiranje suca: Premier liga snažno udarila po džepu

Rodri žestoko kažnjen za komentiranje suca: Premier liga snažno udarila po džepu
×
Foto: Mark Cosgrove/Zuma Press/Profimedia

Rodri je bio ljut nakon što je gol Dominica Solankea priznat nakon što je, čini se, udario nogom Marka Gayea

9.3.2026.
17:29
Hina
Mark Cosgrove/Zuma Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veznjak Manchester Cityja Rodri kažnjen je u ponedjeljak s 80.000 funti zbog komentara o sucu nakon utakmice engleske Premier lige protiv Tottenhama.

Rodri je optužio suca Roberta Jonesa da "nije neutralan" nakon remija Cityja s Tottenhamom 2-2 1. veljače. Nogometni savez (FA) priopćio je da je Rodri priznao optužbu za nedolično ponašanje tijekom intervjua nakon utakmice, nakon što je dao komentare koji su implicirali pristranost i dovodili u pitanje integritet suca.

Rodri je bio ljut nakon što je gol Dominica Solankea priznat nakon što je, čini se, udario nogom braniča Cityja Marka Gayea u nogu.

"Znam da smo toliko toga osvojili i ljudi ne žele da pobijedimo, ali sudac mora biti neutralan. Nije fer jer smo toliko naporno radili. Kad završi, ostanete frustrirani", rekao je tada Španjolac Rodri, dobitnik Zlatne lopte 2024.

POGLEDAJTE VIDEO: Budimir puca od snage: 'Ne gubimo glavu ni kod velikog zaostatka i uvijek ga možemo preokrenuti'

RodriManchester CityPremier Liga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx