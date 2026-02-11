Nakon razvoda i godine pune promjena, ToMa ponovno na Dori: 'Nikad nisam bio spremniji'

Po treći put na pozornici Dore, ali s potpuno novom energijom i životnim pogledom. Tomislav Marić (28), publici poznatiji kao ToMa, ove se godine u prvoj polufinalnoj večeri predstavlja pjesmom „Ledina“, za koju mnogi već sada kažu da nosi posebnu emociju. Iza njega je turbulentna godina obilježena razvodom i osobnim preispitivanjima, a upravo su te promjene, priznaje, snažno utjecale i na njegovu glazbu. Za Net.hr ToMa otvoreno govori o povratku na Doru, novoj fazi karijere, ali i o tome kako se nakon teškog životnog razdoblja ponovno pronašao, kao čovjek i kao glazbenik.

'Eurosong sanjam od malih nogu'

Ove godine po treći put nastupate na Dori, kako se razlikuje ovaj nastup u odnosu na prethodna dva?

Ove godine nekako idem puno opuštenije na Doru. Imam iza sebe već iskustva ovakvog tipa natjecanja pa nekako pristupam svemu jednostavnije i bez prevelikog stresa. Naravno da će doći i trenutak treme i nervoze, ali mislim da sam nikad spremniji za ovakvu zahtjevnu pozornicu i moram priznati da se najviše radujem upravo ovogodišnjem nastupu. Oko mene je i tim ljudi koji brinu za svaki detalj nastupa, od mog managementa do Igora Barberića koji je zadužen za scenski dojam, a koliko ne želim ništa prepustiti slučaju zadnjih mjesec dana idem i kod Martine Tomčić na 'vokalne pripreme'.

Što za Vas osobno predstavlja pjesma Ledina i u kojem je životnom trenutku nastala?

Pjesma je nastala prije nekih godinu i pol dana, u ranoj fazi pisanja i pripreme mog drugog studijskog albuma, u trenutku kad smo Jan Jakovljev, koautor glazbe, i ja dozvolili pjesmi da se sama napiše. Nismo ju forsirali, planirali, smišljali, jednostavno se dogodila. Mislim da to i jest njezina najveća snaga i najjači adut - iskrenost, priča, emocija... Publika se treba povezati s nečim, a mislim da Ledina nudi dovoljno materijala za upravo to. Meni osobno predstavlja ulazak u novu fazu stvaralaštva i karijere, otvorila mi je neke nove horizonte kao glazbeniku i autoru. Moram priznati da se jako radujem vidjeti i doživjeti sve što će mi ova pjesma donijeti.

Imate li poseban ritual prije nastupa na velikoj pozornici poput Dore?

Iskreno nisam osoba od nekih rituala. Sami ti trenuci su prestresni i nervoza radi svoje. Volim se na kratko izolirati, smiriti i očistiti glavu, prekrižiti i dat sve u Božje ruke.

Što bi za Vas značilo predstavljati Hrvatsku na Eurosongu?

Prije svega značilo bi mi ostvarenje jednog dječačkog sna, jer to zaista sanjam od malih nogu. Istovremeno bi mi bila neizmjerna čast i privilegija predstavljati Hrvatsku na ovakvom natjecanju i to s pjesmom u koju neizmjerno vjerujem. Smatram kako imamo dobru viziju, dobar plan i nadam se da će to gledatelji i prepoznati.

'Pisanje albuma mi je bila najveća i najbolja terapija'

Kraj 2024. i početak 2025. za Vas je bio emotivno izazovan, koliko su Vas osobne promjene oblikovale kao čovjeka i glazbenika?

Svaka promjena u životu donosi preoblikovanja i rad na sebi. Hvala Bogu da imam priliku raditi na sebi, svom karakteru i osobnosti. Istovremeno Tomislav Marić i ToMa dolaze u jednom paketu, pa ako se razvija Tomislav to se odražava i na ToMu i obrnuto.

Razvod je uvijek osjetljiva tema, je li Vam glazba bila svojevrsna terapija u tom razdoblju?

Uvijek mi je glazba bila najbolji prijatelj i filter pa tako i tad. I drago mi je da sam u jednom takvom trenutku svog života imao papir i olovku kako bih mogao filtrirati emocije. Pisanje albuma mi je bila najveća i najbolja terapija, uz naravno obitelj i prijatelje.

Jeste li danas emotivno ispunjeni i postoji li netko tko Vam daje dodatnu inspiraciju?

Ispunjen, sretan i zadovoljan mjestom na kojemu se nalazim u životu. Radujem se svemu što mi život donosi. Okružen sam ljudima zbog kojih mi je život lijep, a svaki novi dan mi je inspiracija, pa se mogu smatrati najsretnijim čovjekom na svijetu, sve je kako treba biti.

Za kraj, što ste naučili o sebi tijekom proteklih godinu dana?

Ono što je najveći klišej na svijetu, ali i najveća istina - kad se jedna vrata zatvore uvijek se otvore druga. Život ide u ciklusima, kraj jednoga ne znači da je gotovo, nego samo da stiže novo poglavlje.

