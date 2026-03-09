Vlada ograničila cijene, autoprijevoznici tvrde - za nas je ovo katastrofa! 'Poskupljenja su neizbježna'

Ograničenje cijena goriva Vlada je ukinula u srpnju, a sada ga zbog sukoba na Bliskom istoku ponovno vraća, kako bi spriječili cjenovni udar na džepove građana.

Prema novim, reguliranim cijenama, Eurodizel poskupljuje sedam centi po litri i od sutra će iznositi 1.55 eura. Bez Vladinih mjera poskupljenje bi bilo 24 centa za litru dizela. Prosječni spremnik od 50 litara tako će biti skuplji 3,5 eura.

Eurosuper će poskupjeti četiri centa pa će cijena od sutra biti euro i 50 za litru. Bez ograničenja poskupljenje bi bilo devet centi po litri. Odnosno, stajat će dva eura više po prosječnom spremniku.

Nova cijena plavog dizela bit će 89 centi, što je devet centi više nego sada. Da cijena nije regulirana koštao bi 1,6 eura. Prosječan spremnik bit će skuplji četiri i pol eura.

Bez obzira na Vladine mjere, ovo je za prijevoznike katastrofa, poručio je za RTL Danas predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika i najavio kako su poskupljenja neizbježna. Traže i skraćivanje rokova plaćanja s dosadašnjih 60 na maksimalno 30 dana. U suprotnom će, tvrdi, većina prijevoznika bankrotirati.

"Cijene prijevoza su i ovako male, konkurencija je velika. Ako prijevoznici neće dizati cijene za transport, poslovat će s gubitkom. Trebali bi dizati cijene transporta toliko koliko poskupljuje nafta, ali bi morali skratiti sebi rok plaćanja jer transport se više neće moći platiti na 60 dana zbog same inflacije i poskupljenja derivata. Vani to nitko ne zna, već u Francuskoj je već po 2,50 eura cijena po litri", poručio je predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.