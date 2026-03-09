FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REAKCIJA NA MJERE /

Vlada ograničila cijene, autoprijevoznici tvrde - za nas je ovo katastrofa! 'Poskupljenja su neizbježna'

Bez obzira na Vladine mjere, ovo je za prijevoznike katastrofa, poručio je za RTL Danas predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika

9.3.2026.
19:38
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ograničenje cijena goriva Vlada je ukinula u srpnju, a sada ga zbog sukoba na Bliskom istoku ponovno vraća, kako bi spriječili cjenovni udar na džepove građana.

Prema novim, reguliranim cijenama, Eurodizel poskupljuje sedam centi po litri i od sutra će iznositi 1.55 eura. Bez Vladinih mjera poskupljenje bi bilo 24 centa za litru dizela. Prosječni spremnik od 50 litara tako će biti skuplji 3,5 eura. 

Eurosuper će poskupjeti četiri centa pa će cijena od sutra biti euro i 50 za litru. Bez ograničenja poskupljenje bi bilo devet centi po litri. Odnosno, stajat će dva eura više po prosječnom spremniku. 

Nova cijena plavog dizela bit će 89 centi, što je devet centi više nego sada. Da cijena nije regulirana koštao bi 1,6 eura. Prosječan spremnik bit će skuplji četiri i pol eura. 

Bez obzira na Vladine mjere, ovo je za prijevoznike katastrofa, poručio je za RTL Danas predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika i najavio kako su poskupljenja neizbježna. Traže i skraćivanje rokova plaćanja s dosadašnjih 60 na maksimalno 30 dana. U suprotnom će, tvrdi, većina prijevoznika bankrotirati. 

"Cijene prijevoza su i ovako male, konkurencija je velika. Ako prijevoznici neće dizati cijene za transport, poslovat će s gubitkom. Trebali bi dizati cijene transporta toliko koliko poskupljuje nafta, ali bi morali skratiti sebi rok plaćanja jer transport se više neće moći platiti na 60 dana zbog same inflacije i poskupljenja derivata. Vani to nitko ne zna, već u Francuskoj je već po 2,50 eura cijena po litri", poručio je predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački. 

Cijene GorivaNaftni DerivatiBliski IstokAutoprijevoznici
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx