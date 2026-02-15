Pilot pao u more dok se ukrcavao na ogromni kruzer: Objavljeni detalji drame

Rutinski prelazak lučkog pilota u utorak se pretvorio hitnu situaciju kada je pilot, koji se pokušavao ukrcati na kruzer Emerald Princess kompanije Princess Cruises, pao u more dok je brod pokušavao pristati u luci Kauai uz obalu Havaja.

Drami je svjedočio Walter Biscardi Jr., putnik i turistički agent, koji je za People.com ispričao da je kapetan preko razglasa naveo da je pilot više puta pokušao prijeći na brod.

Vjetar i more bili su izuzetno nemirni, a pilot se tijekom posljednjeg pokušaja poskliznuo na ljestvama s lijeve strane broda.

Uspješno ga spasili

Biscardi navodi da je iz svoje kabine izašao čim je čuo da je čovjek pao u more. Navodi da se ubrzo pojavio pilotski čamac, a pilot je ostao smiren te ga je posada ga je uspješno izvukla.

Podsjetimo, lučki piloti inače pomažu velikim brodovima u manevriranju kroz zahtjevne lokalne vode, a na brod dolaze manjim čamcem.

Zbog incidenta brod je otkazao pristajanje na Kauaiju i umjesto toga nastavio prema sljedećoj postaji - Mauiju.

Emerald Princess inače je dug 288 metara, prima do 3.080 putnika i otprilike 1.200 članova posade.

