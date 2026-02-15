Proputovao je tisuću kilometara da bi upoznao 'najljepšu neudanu' ZOI-ja
Kirkby je ranije izjavila kako se nada da će ići na puno spojeva, te da će otvorit profile na aplikacijama za upoznavanje. Izgleda kako su joj se želje ostvarile
Sophia Kirkby otkrila da izlazi s obožavateljem koji joj je "uletio u DM-ove"i prešao gotovo 1000 kilometara kako bi je upoznao. Samoproglašena "najpoželjnija neudana“ Zimskih olimpijskih igara otkrila je da u Milano-Cortinu nije došla samo po sportski uspjeh, nego i po – ljubav.
Amerikanka (24), trostruka osvajačica medalja na svjetskim prvenstvima u ženskom dvosjedu u sanjkanju, prvi je put nastupila na Olimpijskim igrama. Sa svojom partnericom Chevonne Forgan ostala je bez medalje ranije ovog tjedna, završivši peta u ukupnom poretku, dok je talijanski dvojac Andrea Voetter i Marion Oberhofer osvojio zlato.
Njemice Dajana Eitberger i Magdalena Matschina bile su druge, a bronca je pripala austrijskom paru Selina Egle i Lara Michaela Kipp.
No to joj, čini se, nije pokvarilo raspoloženje – američka zvijezda zatrpana je porukama otkako je stigla u Olimpijsko selo.
Sada je otkrila dokle je jedan udvarač bio spreman ići kako bi je pozvao na spoj.
Govoreći za New York Post, rekla je:
"Napisao je: ‘Hej, upravo sam saznao da imam slobodno od 13. do 16. Bi li bilo čudno da dođem i rezerviram Airbnb pet minuta od tebe?’
A ja sam rekla: ‘Samo naprijed.’ Zapravo je iz Sjedinjenih Država. Trenutačno živi u Ujedinjenom Kraljevstvu. I doputovao je ovamo samo da me vidi,” rekla je Kirkby
Kirkby je ranije na Instagram storyju otkrila da je zapravo imala dva spoja.
U objavi povodom Valentinova, uz selfie je napisala:
"Zauzet dan danas: dva intervjua, dva spoja.”
The Sun piše kako je također je za KTSM rekla da planira koristiti popularne aplikacije za upoznavanje poput Tinder kako bi vidjela s kim se može povezati i uživo upoznati.
Dodala je:
"Bit će puno turista. Nadam se da ću ići na puno spojeva i otvorit ću svoje profile na aplikacijama za upoznavanje poput Hinge i Tinder.”
POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov za RTL Danas otkrio koju glazbu obožava: 'Volim ono što je bilo u Jugoslaviji'