Proputovao je tisuću kilometara da bi upoznao 'najljepšu neudanu' ZOI-ja

Sophia Kirkby otkrila da izlazi s obožavateljem koji joj je "uletio u DM-ove"i prešao gotovo 1000 kilometara kako bi je upoznao. Samoproglašena "najpoželjnija neudana“ Zimskih olimpijskih igara otkrila je da u Milano-Cortinu nije došla samo po sportski uspjeh, nego i po – ljubav.

Amerikanka (24), trostruka osvajačica medalja na svjetskim prvenstvima u ženskom dvosjedu u sanjkanju, prvi je put nastupila na Olimpijskim igrama. Sa svojom partnericom Chevonne Forgan ostala je bez medalje ranije ovog tjedna, završivši peta u ukupnom poretku, dok je talijanski dvojac Andrea Voetter i Marion Oberhofer osvojio zlato.

Njemice Dajana Eitberger i Magdalena Matschina bile su druge, a bronca je pripala austrijskom paru Selina Egle i Lara Michaela Kipp.

No to joj, čini se, nije pokvarilo raspoloženje – američka zvijezda zatrpana je porukama otkako je stigla u Olimpijsko selo.

Sada je otkrila dokle je jedan udvarač bio spreman ići kako bi je pozvao na spoj.

Govoreći za New York Post, rekla je:

"Napisao je: ‘Hej, upravo sam saznao da imam slobodno od 13. do 16. Bi li bilo čudno da dođem i rezerviram Airbnb pet minuta od tebe?’

A ja sam rekla: ‘Samo naprijed.’ Zapravo je iz Sjedinjenih Država. Trenutačno živi u Ujedinjenom Kraljevstvu. I doputovao je ovamo samo da me vidi,” rekla je Kirkby

Kirkby je ranije na Instagram storyju otkrila da je zapravo imala dva spoja.

U objavi povodom Valentinova, uz selfie je napisala:

"Zauzet dan danas: dva intervjua, dva spoja.”

The Sun piše kako je također je za KTSM rekla da planira koristiti popularne aplikacije za upoznavanje poput Tinder kako bi vidjela s kim se može povezati i uživo upoznati.

Dodala je:

"Bit će puno turista. Nadam se da ću ići na puno spojeva i otvorit ću svoje profile na aplikacijama za upoznavanje poput Hinge i Tinder.”

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov za RTL Danas otkrio koju glazbu obožava: 'Volim ono što je bilo u Jugoslaviji'