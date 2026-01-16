Ovo Red Bull nije radio godinama: Nova boja izazvala lavinu reakcija

Iako nas do prve utrke nove sezone Formule 1 u Australiji dijeli još nešto više od mjesec i pol dana, atmosfera u paddocku već se ozbiljno zagrijava. Momčadi postupno otkrivaju prve detalje svojih bolida, a rasprave na društvenim mrežama i forumima jasno pokazuju, sezona 2026. već je počela.

Nakon što je Cadillac ranije najavio svoj dolazak predstavljanjem bolida za testiranja u Barceloni kojeg možete pogledati OVDJE prvi veliki “wow-efekt” stigao je iz Red Bulla. Aktualni prvak i njegova sestrinska momčad Racing Bulls praktički su otvorili službenu sezonu predstavljanja na zajedničkom događaju s Ford Racingom u Detroitu. Galeriju kako izgleda nova generacija Red Bulla i sestrinske momčadi Racing Bullsa pogledajte OVDJE

Godinama je Red Bull ostajao vjeran gotovo identičnoj mat verziji svoje prepoznatljive livreje, uz tek minimalne estetske dorade. No za 2026. odlučili su povući hrabar potez. Novi RB22 vraća sjajni (glossy) finiš, uz izražene detalje u upečatljivoj Ford plavoj boji, što je među navijačima dočekano s velikim odobravanjem.

Plavo-crna kombinacija dobila je dodatnu dubinu kroz suptilni uzorak na karoseriji i pikselizirane brojeve, što mnoge podsjeća na slavne dane ere Sebastiana Vettela.

Reakcije ne jenjavaju

„Kao savršen spoj novog Red Bulla i starih, zlatnih vremena. Najvažnije, napokon su nešto promijenili“, napisao je jedan korisnik Reddita, dok je drugi dodao: „Izgleda kao povratak boja iz pre-hibridne ere. Osvježenje koje je bilo prijeko potrebno.“

Pohvale su se nizale i zbog bijelih obruba, sjajnog laka i skladno uklopljenih detalja. „Ovako se unapređuje ikona“, sažeo je jedan od komentara.

Racing Bulls, s druge strane, nisu išli u radikalne promjene. Njihova livreja za 2026. ostala je vjerno naslonjena na prošlogodišnji dizajn koji je bio jedan od najhvaljenijih u cijelom poretku. Bijela podloga s plavim akcentima ponovno dominira linijama bolida.

Ipak, jedan detalj izazvao je pravu lavinu oduševljenja, bijeli poklopci kotača.

„Bijeli naplatci su se vratili. I da, potpuno sam za to“, napisao je jedan fan, dok su drugi komentari bili još strastveniji: „Oni MORAJU ostati!“ i „Ovo izgleda brutalno.“

Naravno, nisu svi bezrezervno oduševljeni. Dio publike smatra da je ovogodišnja verzija ipak korak unatrag u odnosu na gotovo savršenu livreju iz 2025. godine, uz zamjerke na boju haloa i izostanak nekih prošlogodišnjih prijelaza boja.

„Ako je prošlogodišnja bila 10/10, ova je čista devetka. I dalje sjajna, ali teško je nadmašiti ono što su tada napravili“, glasi jedan od umjerenijih komentara.

