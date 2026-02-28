Zapazio ju je dok je bio u braku, a zbog nje je promijenio i vjeru: Evo tko je žena Toma Hanksa

Rita Wilson (69) američka je glumica, producentica i pjevačica grčkog podrijetla, rođena kao Margarita Ibrahimoff, koja je tijekom godina izgradila zavidnu karijeru u Hollywoodu. Iako ju mnogi danas prepoznaju kao suprugu Toma Hanksa (69), njezin profesionalni put uključuje brojne televizijske uloge, producentske uspjehe i glazbene projekte. Tom ju je prvi put zapazio još kao tinejdžericu dok je gledao u seriji The Brady Bunch, no osobno su se upoznali 1981. na snimanju sitcoma Bosom Buddies. Tada su postali prijatelji jer je Hanks bio u braku, a njihova se romansa razvila tek nekoliko godina kasnije, 1985., na setu filma Volunteers. Vezu su javno potvrdili 1986., vjenčali se 30. travnja 1988., a zbog braka s Ritom Hanks je prešao na pravoslavnu vjeru.

Zajedno su više od tri desetljeća i često ih se navodi kao jedan od najstabilnijih holivudskih parova, a kroz godine su prošli i ozbiljne životne izazove. Godine 2015. Rita je pobijedila rak dojke uz Hanksovu snažnu podršku, a 2020. zajedno su preboljeli COVID-19 dok su boravili u Australiji. U braku su dobili dva sina, Chestera „Cheta” i Trumana, dok je Rita ujedno i pomajka Hanksovoj djeci iz prvog braka, Colinu i Elizabeth. Unatoč dugom stažu i brojnim kušnjama, njihov odnos i dalje počiva na prijateljstvu, međusobnom poštovanju i zajedničkom radu, što njihovu ljubavnu priču čini jednom od najtrajnijih u Hollywoodu.