Vjerski vođa volio 'grupnjake' i ženio maloljetnice! Imao je 80 žena, ali jedna mu je bila omiljena

Poligamistička zajednica vjerovala je da živi u utopiji, ali smrt proroka Rulona Jeffsa i uspon njegovog sina Warrena uskoro je njihovu zajednicu pretvorio u pravu horor priču. Vođa Fundamentalističke crkve svetaca posljednjih dana (FLDS), ogranka mormonizma, Warren Jeffs, danas izdržava doživotnu kaznu zatvora.

Iako se nazivao prorokom zapravo je bio vođa kulta i seksualni zlostavljač maloljetnica i djece. Warren je prisiljavao druge na brakove, uključujući i brakove s maloljetnicama, te je imao čak 80 vlastitih "duhovnih supruga". Ti brakovi, naravno nisu bili pravno priznati, ali u njihovoj zajednici bili su svetinja. Čak 24 njegove supruge bile su maloljetne kada ih je oženio.

Warren je rođen 1955. godine, a titulu "proroka" naslijedio je od oca Rulona Jeffsa 2002., koji je bio vođa FLDS-a do smrti. Prema njihovom vjerovanju, poligamija je ulaznica za raj. Članovi zajednice većinom žive u Arizoni i Utahu, kao da su zatočeni u neko davno doba. Žene su "zakopčane do grla" i ne koriste modernu tehnologiju.

Foto: X/Entertainment Tonight/Screenshot

Jedna žena imala je posebno mjesto

FLDS propovijeda da svi muškarci moraju imati barem tri žene, a crkveni vođa mogao je kažnjavati druge muškarce "preraspodjelom" njihovih žena i djece drugim muškarcima. To pravo imao je samo Warren Jeffs i često ga je koristio. Dogovarao je brakove, protjerivao dječake i muškarce iz zajednice te "uzimao" njihove žene.

Od svog oca, koji je imao "samo" šest žena, "naslijedio" je tri nakon njegove smrti. Među njima je bila i Naomi Jessop koja je imala posebno mjesto u njegovom srcu, ali i posebni zadatak. Zapisivala je njegove dnevne aktivnosti i duhovne upute kako bi dokumentirala njegov život. To je bila posebna čast.

Nakon što je iz zajednice izbacio mnoge visokopozicionirane muškarce, premjestio im supruge te oduzeo imovinu, bivši članovi su ga tužili, a Jeffs je prvi puta pobjegao, s Naomi uz sebe, kako bi pronašao novo utočište za zajednicu.

Foto: Profimedia

Prakticirao 'grupnjake' i ženio maloljetnice

Naselili su se u blizini Eldorada u Teksasu, gdje je samo odabranoj skupini članova FDLS-a bilo dopušteno živjeti na ranču "Čežnja za Zionom". I dok se Warren opisivao svetim vođom, počeli su se otkrivati uznemirujući detalji iz zajednice koja je djelovala konzervativno. Bivši članovi ispričali su da Jeffs prakticira "grupnjake" i ženi vrlo vrlo mlade djevojčice.

Jedna od bivših supruga, Vicki Thompson ispričala je da im je govorio da će ga spasiti od smrti ako sudjeluju u grupnom seksu. Warren je oženio i Naominu 12-godišnju sestru Merrianne Jessop 2006. godine. Naomi je čak pomogla sestri naučiti biti "nebeska supruga".

Policija je upala na ranč nakon dojave žene koja se predstavila kao maloljetnica udana za 50-godišnjaka te ispričala o seksualnom zlostavljanju. Preuzeli su skrbništvo nad 416 djece. Međutim, ispostavilo se da je dojava došla od odrasle žene nepovezane s Crkvom, a djeca su vraćena jer nije bilo dokaza o zlostavljanju. Ipak, policija je nastavila istraživati proroka i njihov način života. Tek nakon "prave" prijave 19-godišnje Elisse Wall, došlo je do pomaka.

Tada je ime Warrena Jeffsa osvanulo na listi "najtraženijih zločinaca". Jeffs je oženio Elisse za svog prijatelja kad je imala 14 godina. "Muž" ju je silovao uz Jeffsovo dopuštenje. Prije braka molila je Jeffsa da je ne udaje tako rano, ali prorok je bio neumoljiv. Osim optužbi djevojaka, za silovanje su ga optužila i vlastita djeca. Svog nećaka Brenta silovao je dok je imao pet ili šest godina.

Prorok je zbog optužbi pobjegao s Naomi. "Zamaskirali" su se u turiste i krenuli na proputovanje po Americi. Da nije svetac kakvim se predstavlja, Naomi je tek shvatila kada joj je pokazao pornografski film žene s dvojicom muškaraca. Želio je da ona to učini za njega. Bila je zbunjena, ali je ostala uz njega.

Vodio Crkvu iza rešetaka

Par je uhićen 28. kolovoza 2006. godine u blizini Las Vegasa. Zaustavio ih je prometni policajac jer su im registracijske tablice bile slabo vidljive. U automobilu su pronađene tri perike, 12 pari sunčanih naočala, četiri računala, šesnaest mobitela i više od 55.000 dolara u gotovini. Jeffs je uhićen, Naomi ispitana i puštena.

Jeffs je osuđen na doživotni zatvor zbog braka s Naominom sestrom i još jednom 14-godišnjakinjom, Vedom.

Ipak, Jeffs je nastavio voditi crkvu i iza rešetaka. Naomi mu je bila veza s vanjskim svijetom. Do tada nikada nije dovodila u pitanje proroka. Slijepo je ispunjavala sve njegove želje, sve do jedne. Što ju je tražio, nikada nije otkrila, ali ju je nepoštivanje te želje koštalo. Neizmjerno se naljutio kada je odbila reći da "osjeća nebesku vatru" i pristati na to. Jeffs ju je poslao u "usamljeni život", kaznu koja je prisilila članove da žive sami bez kontakta s bilo kim drugim, dvije godine.

Jeffs si je u zatvoru pokušao oduzeti život te nekoliko puta krenuo u štrajk glađu. Nakon što je završio u komi, na silu su ga hranili. Iz zatvora je nekoliko puta "najavio" smak svijeta. Sljedbenici mu svaki put povjeruju i pripremaju se za sudnji dan. Zajednica i dalje postoji, ali Naomi nije njezin član.

Međutim, iako je pravda dostigla Warrena, postavlja se pitanje je li i Naomi trebala biti optužena za svoju ulogu. Neki, pak, vjeruju da je Naomi, kao i drugi članovi crkve, bila samo žrtva koja je samo radila ono što joj je Jeffs naredio. Drugi ne...

Na Voyu pogledajte uzbudljivu, ali i mračnu priču "Propovijedanje zla: Supruga u bijegu".

POGLEDAJTE VIDEO: Pao serijski lopov iz tramvaja: Rumunj operirao po Zagrebu, iz policije savjetuju kako se zaštititi