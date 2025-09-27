Zodiac ubio 37 ljudi? Sablasnim pismima maltretirao policiju i plašio javnost: 'Otišla je na klanje kao janje'

Serijski ubojica, kojeg su mediji i policija zvali "Zodiac" ubio je, kako je sam tvrdio, 37 ljudi, diljem sjeverne Kalifornije krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog stoljeća. Službeno mu se pripisuje pet ubojstava.

Zodiac je jedan od najvećih neriješenih misterija svih vremena, odmah iza Jacka Trbosjeka. I struka i laici već desetljećima pokušavaju odgonetnuti tko je bio brutalni ubojica željan medijske pažnje koji je godinama provocirao policajce.

Monstrum je punio crne kronike i medijske naslovnice ne samo nemilosrdnim ubojstvima već i pismima medijima zbog silne želje da dodatno ulije ljudima strah u kosti.

Sve je počelo u listopadu 1966. godine u Riversideu. Narednih godina Zodiac je ubijao, a potom maltretirao policajce pozivima, uvredama i šifriranim porukama. Jedna od poruka dešifrirana je tek prije godinu. Trojica matematičara razbila su kod, ali ni oni nisu otkrili ime.

Iako je policija ispitala preko 2500 ljudi, ni jednog sumnjivca nisu mogli povezati sa zločinima. Ipak, jedno ime se isticalo - Arthur Leigh Allen. Sve je upućivalo da je on Zodiac. Sve osim dokaza.

Cheri Jo Bates (18) brutalno je ubijena u listopadu 1966. godine. Ubojica je onesposobio njezin automobil na parkiralištu kraj knjižnice i čekao. Nije bila ni silovana ni opljačkana.

Policajci pretpostavljaju kako joj je tada ubojica ponudio pomoć i pretvarao se da prčka po motoru. Pošto nije mogao popraviti kvar, predložio je da je odveze i tako namamio u smrt.

Zaustavio se na osamljenom dijelu kampusa, između dvije kuće. Istražitelji znaju da su stajali sat i pol prije ubojstva. Što se tada događalo, ostat će misterij. U jednom trenutku napao ju je nožem. Ubo ju je tri puta u prsa i sedam puta zarezao vrat toliko silovito da joj je gotovo odrezao glavu. Prije toga ju je gušio, tukao i rezao po licu. Kraj njezina tijela policajci su pronašli potrgani ručni sat. Vrijeme je stalo na 00.23. Pronađen je i otisak njezine štikle, kosa, krv, a ispod njezinih noktiju koža napadača. Na automobilu su bili masni otisci ruku i prstiju.

Čuo se vrisak pa prigušeni jauk

Patolog je potvrdio kako je vrijeme smrti bilo 22.30 sati, što se poklapa s vremenom kad je jedan svjedok čuo prvo glasni vrisak, a zatim i prigušeni jauk.

Policija je prvo vjerovala da se radi o ubojstvu iz strasti, ali onda je stiglo "priznanje".

"Bila je mlada i lijepa, a sada je zatučena i mrtva. Nije prva, a neće biti ni zadnja. Ležim u krevetu i razmišljam o sljedećoj žrtvi. Možda bude ona prelijepa plavuša koja čuva dijete kraj male trgovine i svaku večer oko 19 sati prolazi kroz mračnu ulicu. A možda bude rasna brineta koja je bezbroj puta rekla ne kada sam je pitao za spoj u srednjoj školi. A, možda ne bude ni jedna od njih. Ali, odrezat ću joj ženske organe i pokazati ih da cijeli svijet vidi. Nemojte mi olakšavati. Čuvajte vaše kćeri, sestre i supruge i držite ih dalje od ulica. Gospođica Bates bila je glupa. Otišla je na klanje kao janje...", pisalo je u sablasnom pismu. Detaljno je opisao kako ju je ubio. Iako su priznali da je bilo nejasnoća, policija je zaključila da je autentično. Autor pisma napisao je da se Cheri nije opirala, ali obdukcija je pokazala drugačije. Napisao je da je nož pukao u prsima, što također nije bila istina.

Na kuverti je bio jedan otisak prsta, ali nikada nije utvrđeno čiji je. Mogao je biti i od poštara ili policajca. Iako se vjeruje da je ubojica bio Zodiac, ni dan danas nije službeno potvrđeno.

Međutim, dvije godine kasnije, ubojstvo mladih ljubavnika - pripisuje se serijskom ubojici.

David Arthur Faraday (17) i Betty Lou Jensen (16) parkirali su se na osamljenom mjestu, omiljenom za mlade ljubavnike, u Valleju 20. prosinca 1968. godine. Da su barem otišli na božićni koncert kako su rekli svojim roditeljima...

Ubojica je prišao njihovom automobilu s pištoljem od 22 kalibra. Prvo je pucao u Davida. Betty Lou uspjela je otvoriti vrata i napraviti dva koraka. Tada je i nju dohvatio. Ispalio joj je pet metaka u leđa. Detektiv Russ Butterbach došao je na mjesto nesreće. Mladić je još bio živ, ali je umro putem do bolnice. Detektiv je ostao bez odgovora na pitanje tko ih je napao.

Nazvao policiju sat vremena nakon ubojstva

Zodiacove sljedeće mete bile su opet mladi ljubavnici. Od zadnjih ubojstava prošlo je sedam mjeseci, a lokacija je bila udaljena samo nekoliko minuta od prethodne.

Darlene Farren (22) i Michael Mageau (19) sjedili su u automobili kada se drugi automobil parkirao iza njih, ali se odmah odvezao. Desetak minuta kasnije, vratio se i stao iza njih. Ubojica je izašao iz automobila sa svjetiljkom i pištoljem Luger 9 mm. Stao je kraj suvozačevih vrata i ispalio nekoliko hitaca u njih. Mageau je preživio napad unatoč tome što je bio ranjen u lice, vrat i prsa.

U policiji je sat vremena nakon ubojstva zazvonio telefon. Bio je to ubojica. Osim priznanja posljednjih zločina, priznao je i ubojstva sedam mjeseci ranije. Policajci su uspjeli locirati poziv. Na telefonskoj govornici, nekoliko ulica od policijske postaje, visila je slušalica. Nisu pronašli ni jedan otisak.

Uskoro nakon toga ubojica se zaželio medijske pažnje. Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle i The San Francisco Examiner dobili su gotovo identična pisma.

Svako pismo imalo je kriptogram od 408 simbola u kojima je ubojica tvrdio da se skrivaju njegovi podaci. Zahtijevao je da se kriptogram objavi na naslovnicama novina jer će u protivnom "tražiti usamljene ljude u noći i neće stati dok ih ne ubije 12 tijekom vikenda".

Chronicle je objavio pismo na 4. stranici s komentarom policije.

"Nismo uvjereni da je ubojica napisao pismo", pisalo je i tražili su autora da pošalje novo pismo s još više detalja. Srećom, prijetnje se nisu ostvarile.

Nekoliko dana kasnije, The San Francisco Examiner primio je još jedno pismo naslovljeno: "Dragi uredniče, ovo vam piše Zodiac". Tako se prvi puta predstavio. U pismu su bili detalji o ubojstvima koji nikada nisu objavljeni. Poslao je poruku policajcima da će ga uhititi tek kada razbiju šifru.

Donald i Bettye Harden iz Salinasa doista su razbili šifru. U poruci s tipfelerima ubojica je otkrio kako skuplja robove za zagrobni život. U dekodiranom tekstu nema imena jer, objasnio je, to bi ga omelo ili zaustavilo u zadatku.

Studenti Bryan Hartnell (20) i Cecelia Shepard (22) bili su na pikniku krajem rujna 1969. godine na Twin Oak Ridgeu. Prišao im je muškarac s crnom kukuljicom na glavi. Imao je izrezane rupe na očima, a preko toga sunčane naočale. Na prsima je imao znak Zodiaca, a u ruci pištolj kalibra 45.

Rekao im je kako je zatvorenik koji je pobjegao iz zatvora Deer Lodge u Montani. Tvrdio je i kako je ubio čuvara i ukrao mu auto. Objasnio im je kako treba njihov automobil i novac kako bi pobjegao u Meksiko. Ceceliji je naredio da veže Bryana prije nego što ju je vezao. Bryan se nadao kako je riječ o bizarnoj pljački, ali tada ih je napadač izbo nožem. Zodiac je tada na njihovom automobilu nacrtao znak Zodiaca i napisao "Vallejo/12-20-68/7-4-69/Sept 27–69–6:30/by knife".

Pala je u komu iz koje se nije probudila

Otac i sin koji su bili u blizini mjesta ubojstva čuli su vriskove i došli u pomoć. Još su bili živi. Cecilia je uspjela policajcima opisati ubojicu. Zatim je pala u komu iz koje se nije probudila. Umrla je dva dana kasnije. Bryan je preživio napad.

Zodiac je opet nazvao policiju, opet s telefonske govornice, opet je slušalica ostala visiti, ali ovaj put policajci su imali otisak dlana.

Pauza između ubojstava skratila se. Dva tjedna kasnije, ubijen je taksist Paul Stine u San Franciscu. Pucao mu je u glavu sa stražnjeg sjedala, ukrao novčanik, ključeve automobila i otrgao komad krvave košulje. Trojica tinejdžera sve su gledali i nazvali policiju dok se strava odvijala.

Policajac Don Fouke bio je dvije ulice dalje i odazivao se na dojavu. u Susret mu je dolazio bijelac, ali on je tražio crnog sumnjivca kako mu je rekao dispečer. Prošao je pored njega bez zaustavljanja.

Chronicle je u listopadu dobio pismo s komadom krvave košulje kojim je autor dokazao da je ubojica. Zodiac je zaprijetio kako je sljedeća meta autobus pun školske djece. Dao je i detalje.

"Pucat ću u prednje gume i skidati ih dok istrčavaju iz autobusa", napisao je.

Zodiac je nakon toga nazvao policiju i tražio dva vrsna odvjetnika F. Leeja Baileyja ili Melvina Bellija, da se pojave na lokalnoj televiziji. Došao je Belli. Voditelj Jim Dunbar molio je gledatelje da ne zovu kako bi linije bile slobodne. Zodiac je navodno i nazvao nekoliko puta i predstavio se kao Sam. Dogovorili su susret, ali Zodiac nije došao.

Nedugo zatim poslao je još jedan kriptogram od 340 simbola.

U narednom pismu na sedam strana, tvrdio je kako su ga dva policajca zaustavila i pričala s njim tri minute nakon što je ubio Stinea. Nakon toga je poslao još jedno pismo odvjetniku Belliju s još jednim komadom krvave košulje. Tvrdio je da želi njegovu pomoć.

Kathleen Johns (22) vozila se iz San Bernardina za Petalumu. Išla je kod majke. Bila je sedam mjeseci trudna, a u automobilu je bila i njezina desetomjesečna kćer. U jednom trenutku auto iza nje počeo joj je trubiti i blendati joj. Stala je.

Onesposobio joj auto

Vozač je došao do nje i rekao kako joj visi stražnje svjetlo. Ponudio se kako će joj popraviti. Nakon što je završio, odvezao se. Kathleen se pokušala vratiti na cestu, ali joj je doslovno ispao volan. Muškarac se vratio i ponudio joj da će ih odvesti do prve benzinske postaje po pomoć. Nakon 90 minuta vožnje prošli su više postaja, ali muškarac se nije zaustavljao. Na svako njezino pitanje zašto nije stao, mijenjao je temu.

Zaustavio se na jednom križanju, a Kathleen je zgrabila kći i iskočila iz auta. Sakrile su se u grmlje. Tražio ju je uz pomoć svjetiljke, dozivao je i uvjeravao da je neće ozlijediti. U jednom trenutku je odustao, a Kathleen i beba su preživjele. Dok je davala izjavu na policiji, vidjela je skicu ubojice taksista Paula Stinea. Prepoznala je svog otmičara.

Policajci su kasnije pronašli njezin automobil zapaljen. Zodiac je nastavio komunicirati s policijom. U jednom pismu napisao je "Moje ime je..." i kriptogram od 13 znakova. Zatim je počeo postavljati bizarne zahtjeve. Zaprijetio je da će dignuti autobus u zrak ako se njegovo pismo ne objavi na naslovnici. Tražio je i da ljudi počnu nositi gumbe sa znakom Zodiaca.

Prijetio je novinaru, slao čestitke, a tada je stiglo pismo u kojem je priznao ubojstvo Cheri Jo Bates iz 1966. godine, koje policija do tada nije povezivala s njim. Zodiac se opet oglasio i pohvalio policiju što je konačno povezala slučajeve, ali naglasio da pronalaze samo one lagane.

Zodiac je u ožujku 1971. poslao razglednicu novinaru Chroniclea Paulu Averyju u kojem priznaje krivicu za nestanak Donne Lass (25). Lass je bila medicinska sestra u hotelu i casinu Sahara Tahoe. Kobne večeri radila je do dva sata ujutro. Sljedećeg dana, njezinu šeficu i gazdaricu nazvala je nepoznata žena i rekla kako je Lass hitno morala otići u rodni grad zbog situacije u obitelji. Ona nikada nije pronađena, ali njezin grob je. Međutim, u njemu su bile samo sunčane naočale.

Vallejo Times-Herald povezao je ubojstva Roberta Domingosa (18) i Linde Edwards (17) iz 1963. sa Zodiacom. Ubijeni su iz pištolja na plaži dok su markirali iz škole. Policija vjeruje kako ih je ubojica vezao. Međutim, oslobodili su se i počeli bježati. Tada im je pucao u leđa. Tijela je stavio u malu šupu i zapalio, ali, šupa nije izgorjela do kraja.

Zodiac se sljedeći put javio tek 1974. godine. U pismu je pohvalio film Egzorcist kao najbolju satiričnu komediju koju je ikada vidio.

Policija je vjerovala da je Arthur Leigh Allen - Zodiac. Prvo su o njemu dobili dojavu, a zatim ga je prijavio prijatelj. Ispričao je da se nazivao Zodiac prije nego što je serijski ubojica počeo s napadima. Navodno mu je rekao da će loviti ljude s pištoljem i svjetiljkom kako bi ih ubio. Dva puta je bio na ispitivanju.

U vrijeme napada na Ceciliju i Bryana, Allen je rekao obitelji da ide roniti, ali vratio se krvav s nožem na prednjem sjedalu.

Sve je upučivalo na njega osim dokaza

Policiji je ispričao da je odustao od ronjenja te umjesto toga otišao na plažu gdje je sreo prijatelje. Pomogao im je zaklati kokoš pa su roštiljali.

Dvije godine kasnije priveden je na ispitivanje sa satom na kojem je bio simbol Zodiaca. Psihološki profil odgovarao je ubojici. Usamljeni bijelac u ranim tridesetima s kvocijentom inteligencije koja graniči s genijalnošću i ljubavi prema oružju. Pretragom kuće pronađene su uznemirujuće stvari. Male životinje secirane i spremljene u hladnjak, krvavi noževi i seksualna pomagala. Koliko god sve bilo odvratno, nije se moglo povezati s ubojstvima. Ni otisak nije odgovarao onom u taksiju. Ni grafolozi ga nisu mogli povezati. Sve je upućivalo na njega, osim dokaza.

U rujnu 1974. godine, Allen je optužen za nevezani slučaj zlostavljanja djeteta. Završio je u zatvoru na tri godine. U to vrijeme, Zodiacova pisma nisu stizala. Samo šest mjeseci nakon izlaska iz zatvora 1977., stiglo je novo pismo.

"Vratio sam se!", pisalo je. Policija se opet fokusirala na njega. A tada se javio doušnik s namjerom da spasi vlastitu glavu. Ralph Spinelli čekao je presudu u zatvoru za niz oružanih pljački. S obzirom da je već dva puta bio kažnjavan, prijetilo mu je 30 godina zatvora. Tada je policajcima rekao magičnu riječ - Zodiac!

Spinelli je 1969. godine vodio striptiz klub. Allen se želio zaposliti kao redar. Spinelli nije bio zainteresiran. Allen je rekao kako će učiniti nešto zaista veliko da bi dokazao da je sposoban za posao. Sutradan je ubijen Stine. Allen se vratio kod Spinellija i rekao kako je on to učinio.

Policija je tada kontaktirala Michaela Mageaua, jedinog preživjelog koji je vidio Zodiaca. Pokazali su mu nekoliko fotografija među kojima je bio i Allen. Odmah ga je prepoznao.

Policija je opet dobila nalog za pretres na račun osnovane sumnje. Ovoga puta pronašli su bombe kakve je i opisivao Zodiac. I dalje ništa nije bilo dovoljno. Uskoro su mediji saznali za sumnjivca i opkolili mu kuću. Novinarka Rita Williams uspjela je dogovoriti intervju s njim. Pričao je puno, ali rekao malo. Gledajući je u oči tvrdio je: "Sigurno nisam Zodiac".

"Mislim da je Zodiac vani i smije se ovome svemu", rekao je i dodao kako možda nikada nećemo otkriti tko je ubojica ako on to sam ne prizna. Rita ga je pitala je li spreman na priznanje, a Allen je rekao:

"Ne, naravno da ne!".

Allen je umro od srčanog udara 1992. godine, a detektiv George Bawart tražio je obdukciju kako bi pohranili njegov DNK. Osam godina kasnije uspjeli su izvući djelomični DNK s markice pisma u kojem je bio komad košulje ubijenog taksista. Nije odgovarao DNK-u Allena. Testirali su i prijatelja koji ga je prijavio. Nije odgovarao.

