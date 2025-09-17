Objavljene sve poruke nakon ubojstva Kirka! Pogledajte što su pisali ubojica i njegov cimer: 'Bilo mi je dosta...'

Tyler Robinson, optužen za ubojstvo konzervativnog komentatora Charlieja Kirka nakon pucnjave na kampusu Utah Valley University slao je poruke svom cimeru u kojima je govorio o mogućem motivu, stoji u sudskim dokumentima.

Tužitelji su najavili kako će za Robinsona tražiti smrtnu kaznu, a kao ključni dokaz navode njegov DNK pronađen na okidaču oružja. Prema optužnici, ispod Robinsonove tipkovnice policija je pronašla poruku:

"Dobio sam priliku skinuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je."

Također se tereti da je svom cimeru naredio brisanje inkriminirajućih poruka i da tijekom policijskog ispitivanja šuti. Tijekom čitanja optužnice objavljena je i cijela prepiska Robinsona i njegovog cimera, transrodne osobe s kojom je bio u romantičnoj vezi.

Slijedi cjelovit zapis tekstualnih poruka razmijenjenih s napadačem na dan pucnjave, a koje je cimer predao istražiteljima.

Prepiska nakon ubojstva Kirka

Robinson: "Pusti što god radiš, pogledaj ispod moje tipkovnice."

(Kada je cimer pogledao ispod tipkovnice, pronašao je poruku na kojoj je pisalo: "Dobio sam priliku skinuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je.")

Cimer: "Što? Šališ se, zar ne?"

Robinson: "Još sam dobro, ljubavi, ali sam zaglavio u Oremu još malo. Ne bi trebalo dugo doći kući, ali moram još pokupiti pušku. Iskreno, nadao sam se da ću ovu tajnu zadržati do smrti. Žao mi je što te uvlačim u to."

Cimer: "Nisi ti to napravio, zar ne?"

Robinson: "Jesam, žao mi je."

Cimer: "Mislio sam da su uhvatili osobu?"

Robinson: "Ne, uhvatili su nekog ludog starca, a onda ispitivali nekoga u sličnoj odjeći. Planirao sam ubrzo nakon toga pokupiti pušku, ali veći dio tog dijela grada je blokiran. Tiho je, skoro dovoljno da mogu izaći, ali tamo stoji jedno vozilo."

Cimer: "Zašto?"

Robinson: "Zašto sam to napravio?"

Cimer: "Da."

Robinson: "Bilo mi je dosta njegove mržnje. O nekim se stvarima ne može pregovarati. Ako uspijem neprimijećeno uzeti pušku, neću ostaviti nikakav trag. Pokušat ću opet doći do nje, nadam se da su se maknuli. Nisam vidio da su išta našli."

Foto: Reuters

Cimer: "Koliko dugo si ovo planirao?"

Robinson: "Nešto više od tjedan dana, mislim. Mogu joj se približiti (puški, op.a.), ali kraj nje je parkiran policijski auto. Mislim da su već pretražili to mjesto, ali ne želim riskirati."

Robinson: "Trebao sam se vratiti i uzeti je čim sam došao do svog auta.... Brinem se što će moj stari učiniti ako ne vratim djedovu pušku... Ne znam ni ima li serijski broj, ali ne bi vodio do mene. Brinem se zbog otisaka — morao sam je ostaviti u grmu gdje sam se presvukao. Nisam imao mogućnost ni vremena ponijeti je sa sobom.... Možda ću je morati ostaviti i nadati se da neće naći otiske. Kako ću [psovka] objasniti ocu da sam je izgubio... Jedino što sam ostavio bila je puška umotana u ručnik....

Sjećaš se kako sam gravirao metke? Te [psovka] poruke su uglavnom memeovi, ako na Fox Newsu vidim tu poruku, mogao bih doživjeti moždani udar. Okej, morat ću je ostaviti, to je stvarno [psovka] sranje... Sudeći po današnjem danu rekao bih da djedova puška ipak dobro funkcionira, ne znam. Mislim da je onaj teleskopski ciljnik bio oko 2.000 dolara".

Foto: Reuters

Robinson: "Izbriši ovu prepisku."

Robinson: "Tata želi fotografije puške... Kaže da djed želi znati tko što ima, agenti su objavili fotografiju puške i vrlo je specifična. Zove me sad, ne javlja se."

Robinson: "Otkad se Trump vratio, [moj tata] je postao dosta tvrdokoran MAGA."

Robinson: "Predat ću se dobrovoljno, jedan od mojih susjeda ovdje je zamjenik šerifa."

Robinson: "Brinem se samo za tebe, ljubavi."

Cimer: "Ja se puno više brinem za tebe."

Robinson: "Molim te, ne razgovaraj s medijima, ne daj intervjue niti izjave... Ako te policija išta pita, traži odvjetnika i šuti."