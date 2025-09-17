Kakva 'dobrodošlica' za Trumpa: Preko cijelog zida ga podsjetili na prijateljstvo s pedofilom

Četiri osobe su uhićene nakon što su slike princa Andrewa, Donalda Trumpa i seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina projicirane na dvorcu Windsor u kojem će kralj Charles ugostiti američkog predsjednika tijekom njegovog državnog posjeta Britaniji

Trump je kasno u utorak stigao u Veliku Britaniju, a u srijedu će ga kralj Charles dočekati u dvorcu Windsor, oko 40 kilometara zapadno od Londona.

Bit će to njegov drugi posjet Velikoj Britaniji. Njegov prvi državni posjet, tijekom kojeg ga je pokojna kraljica Elizabeta II. primila u Buckinghamskoj palači, datira u 2019. godinu.

'Dobrodošlica' za Trumpa

Ranije, tijekom utorka prosvjednici su razvili ogroman transparent s fotografijom Trumpa i Epsteina u blizini dvorca Windsor, a kasnije su projicirali nekoliko slika njih dvojice te princa Andrewa na jedan od tornjeva dvorca.

Foto: Profimedia

Policija je u izjavi navela da su četiri osobe uhićene zbog sumnje na zlonamjernu komunikaciju nakon "neovlaštene projekcije". "Naši su policajci brzo reagirali kako bi zaustavili projekciju i četiri su osobe uhićene. Provodimo temeljitu istragu s našim partnerima o okolnostima ovog incidenta i pružit ćemo daljnje informacije kada budemo u mogućnosti to učiniti," objavila je policija.

"Svaku neovlaštenu aktivnost oko dvorca Windsor shvaćamo izuzetno ozbiljno," dodala je glavna nadzornica dvorca Felicity Parker.

Trump se suočava sa sve većim pitanjima o svom odnosu s osramoćenim pokojnim milijarderom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Epsteinom. Trump je bio prijatelj s Epsteinom prije nego što je postao predsjednik, ali se posvađao s bivšim financijerom godinama prije njegove smrti u zatvoru 2019. godine.

