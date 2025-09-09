Objavljena Epsteinova 'rođendanska knjiga', oporba napala Trumpa: 'Čini sve što može da prikrije istinu'

Američki zakonodavci objavili su u ponedjeljak kopiju "rođendanske knjige" od 238 stranica koju je 2003. godine dobio osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein, a u kojoj se nalazi i poruka koju je navodno potpisao aktualni američki predsjednik Donald Trump. Knjga, koju je sastavila Ghislaine Maxwell, objavljena je s mnoštvom dokumenata i uključuje Epsteinovu oporuku i njegov osobni adresar od 1990. do 2019. godine, s kontaktima pripadnika kraljevske obitelji, slavnim osobama, modelima i političarima iz cijelog svijeta.

Objavljeni su prilozi 40 ljudi podijeljeni u nekoliko kategorija kao što su "prijatelji", "posao", "znanost" i "Brooklyn", iako su neka imena redigirana.

Kongresni odbor je prošli mjesec izdao pravni poziv izvršiteljima Epsteinove ostavštine da dostave niz dokumenata, uključujući i rođendansku knjigu.

Reakcije Bijele kuće

Bijela kuća negirala je da je navodno Trumpovo pismo, s crtežom ženskog tijela, autentično te poručila da predsjednik "nije nacrtao sliku, niti ju je potpisao", prenosi BBC. Objavljena je u trenutku kada se Trump suočava s rastućim pritiskom za većom transparentnošću o tome što su otkrile istrage o Epsteinu.

Demokratski zastupnici objavili su sliku navodne rođendanske poruke koja se pojavljuje na stranici 165, prije nego što je odbor objavio knjigu i druge Epsteinove dokumente. Potpisana poruka navodno od Trumpa sadrži nekoliko redaka teksta, a posljednji redak glasi: "Sretan rođendan - i neka svaki dan bude još jedna divna tajna".

🚨🚨HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist.



Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

Trump nije komentirao objavu bilješke, iako je Bijela kuća u ponedjeljak rekla da potpis na poruci ne odgovara Trumpovom.

Visokorangirani demokrat u nadzornom odboru Zastupničkog doma pod vodstvom republikanaca Robert Garcia rekao je da je Trump "tvrdio da njegova rođendanska poruka ne postoji". "Sada znamo da je Donald Trump lagao i čini sve što može kako bi prikrio istinu", dodao je.

Maxwell, inače bivša djevojka koja je 2021. osuđena za urotu zajedno s Epsteinom, knjigu je sastavila za njegov 50. rođendan. Album nazvan "Prvih pedeset godina" sadrži radove raznih ljudi povezanih s Epsteinom, uključujući poznate političare i poslovne lidere.

Osim navodne Trumpove poruke, koji je u o vrijeme bio Epsteinov prijatelj, navodno postoji i poruka bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona u kojoj se spominje Epsteinova "djetinjasta znatiželja".

Pronađena je i rođendanska poruka britanskog veleposlanika u SAD-u lorda Petera Mandelsona, u kojoj Epsteina naziva "mojim najboljim prijateljem".

Princ Andrew se ukratko spominje u knjizi. U bilješci neidentificirane žene piše da je preko Epsteina upoznala njega, Clintona i Trumpa, kao i brojne poznate osobe. Žena dalje kaže da je "vidjela privatne odaje Buckinghamske palače" i "sjedila na prijestolju engleske kraljice". Princ Andrew suočio se s optužbama u sklopu sage o Epsteinu i porekao je bilo kakvu krivnju.

Trump tužio medij

Postoji širok raspon sadržaja od ljudi iz svih sfera života, od stanovnika Bijele kuće do žena koje rade kao maserke. Neidentificirana žena prisjetila se kako je bila 22-godišnja hostesa u restoranu dok nije upoznala Epsteina, nakon čega je putovala svijetom i upoznala mnoge poznate ljude, uključujući i kraljevsku obitelj.

Bilo je tu i Epsteinovih fotografija kroz godine - od njegovog privatnog mlažnjaka do slučajne azijske ljekarne, te prizora kako grli žene čija su lica bila redigirana. Drugi su mu slali fotografije, neke s lascivnim scenama divljih životinja sa safarija, uključujući zebre i lavove.

Wall Street Journal je u srpnju prvi put objavio navodnu Trumpovu poruku. On tvrdi da je to "lažna stvar" i porekao da ju je napisao. Podnio je tužbu protiv novinara, izdavača i rukovoditelja novina, uključujući vlasnika News Corpa Ruperta Murdocha, tražeći 10 milijardi dolara odštete.

Trump i Epstein bili su prijatelji godinama, ali predsjednik je rekao da se s njim posvađao početkom 2000-tih nakon što je financijer preoteo zaposlenike iz njegovog odmarališta Mar-a-Lago na Floridi.

Epstein je prvi put kazneno optužen 2006. na Floridi za kazneno djelo nagovaranja na prostituciju. Dobro umreženi financijer i osuđeni seksualni prijestupnik pronađen je mrtav nakon samoubojstva 2019. u zatvoru, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

