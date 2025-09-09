Što je to Trump stavio u usta? Internet 'podivljao', Bijela kuća otkrila o čemu je riječ
Korisnici društvenih mreža počeli su raspravljati o prizoru koja je postala plodno tlo za teorije zavjere o Trumpovu zdravlju
Pojavljivanje američkog predsjednika Donalda Trumpa na kultnom teniskom turniru US Openu nije prošlo nezapaženo. Štoviše, internet ne prestaje brujiti o viralnoj fotografiji predsjednika s misterioznom plavom tabletom među zubima na nedjeljnom meču u New Yorku.
Dok je sjedio na tribinama, Trumpa je Andres Kudacki fotografirao kako grize plavu pilulu. Predsjednik je nasmiješen, a iza njega sjedi glasnogovornica kuće Karoline Leavitt.
"Američki predsjednik Donald Trump uzima tabletu dok gleda finale US Opena za muškarce između Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza u nedjelju, 7. rujna 2025. u New Yorku', napisao je Kudacki.
Korisnici društvenih mreža počeli su raspravljati o prizoru koja je postala plodno tlo za teorije zavjere o Trumpovu zdravlju. No upitana o neobičnoj plavoj piluli, Bijela kuća je za Daily Mail potvrdila da se radi o bombonu za osvježavanje daha.
Trumpov dolazak na visokoprofiliran sportski događaj odgodio je meč između Janika Sinnera i Carlosa Alcaraza zbog sigurnosnih razloga.
Neki su Trumpovi kritičari u šali nagađali da bi se moglo raditi o Viagri ili plavoj žvakaćoj tableti. Drugi su iznijeli mogućnost da predsjednik uzima plavu četvrtastu tabletu Hygroton, koja se koristi u liječenju visokog krvnog tlaka i edema.
S druge strane, Trumpovi pristaše su brzo istaknuli da bi mala plava tableta mogla biti samo osvježivač daha. "Vrlo je moguće - pa čak i vjerojatno - da je predmet na fotografiji bombon s okusom mente, a ne lijek na recept“, napisala je konzervativna korisnica Lorrie Ann na X-u.
U posljednje vrijeme javila se zabrinutost i razne teorije vezane uz zdravstveno stanje 79-godišnjeg Trumpa, nakon što je viđen s modricama na ruci. Bijela kuća je potvrdila mu je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, dok su modrice na ruci pripisali čestom rukovanju i korištenju aspirina.
POGLEDAJTE VIDEO: Trump je spreman prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije!