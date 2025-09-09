KRENULE TEORIJE ZAVJERE /

Što je to Trump stavio u usta? Internet 'podivljao', Bijela kuća otkrila o čemu je riječ

Što je to Trump stavio u usta? Internet 'podivljao', Bijela kuća otkrila o čemu je riječ
Foto: X/andres Kudacki

Korisnici društvenih mreža počeli su raspravljati o prizoru koja je postala plodno tlo za teorije zavjere o Trumpovu zdravlju

9.9.2025.
7:22
Dunja Stanković
X/andres Kudacki
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pojavljivanje američkog predsjednika Donalda Trumpa na kultnom teniskom turniru US Openu nije prošlo nezapaženo. Štoviše, internet ne prestaje brujiti o viralnoj fotografiji predsjednika s misterioznom plavom tabletom među zubima na nedjeljnom meču u New Yorku.  

Dok je sjedio na tribinama, Trumpa je Andres Kudacki fotografirao kako grize plavu pilulu. Predsjednik je nasmiješen, a iza njega sjedi glasnogovornica kuće Karoline Leavitt. 

"Američki predsjednik Donald Trump uzima tabletu dok gleda finale US Opena za muškarce između Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza u nedjelju, 7. rujna 2025. u New Yorku', napisao je Kudacki.

Korisnici društvenih mreža počeli su raspravljati o prizoru koja je postala plodno tlo za teorije zavjere o Trumpovu zdravlju.  No upitana o neobičnoj plavoj piluli, Bijela kuća je za Daily Mail potvrdila da se radi o bombonu za osvježavanje daha.

Trumpov dolazak na visokoprofiliran sportski događaj odgodio je meč između Janika Sinnera i Carlosa Alcaraza zbog sigurnosnih razloga.

Neki su Trumpovi kritičari u šali nagađali da bi se moglo raditi o Viagri ili plavoj žvakaćoj tableti. Drugi su iznijeli mogućnost da predsjednik uzima plavu četvrtastu tabletu Hygroton, koja se koristi u liječenju visokog krvnog tlaka i edema. 

S druge strane, Trumpovi pristaše su brzo istaknuli da bi mala plava tableta mogla biti samo osvježivač daha. "Vrlo je moguće - pa čak i vjerojatno - da je predmet na fotografiji bombon s okusom mente, a ne lijek na recept“, napisala je konzervativna korisnica Lorrie Ann na X-u.

U posljednje vrijeme javila se zabrinutost i razne teorije vezane uz zdravstveno stanje 79-godišnjeg Trumpa, nakon što je viđen s modricama na ruci. Bijela kuća je potvrdila mu je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, dok su modrice na ruci pripisali čestom rukovanju i korištenju aspirina. 

POGLEDAJTE VIDEO: Trump je spreman prijeći na drugu fazu sankcija protiv Rusije!

 

Donald TrumpUs OpenPilulaZdravlje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRENULE TEORIJE ZAVJERE /
Što je to Trump stavio u usta? Internet 'podivljao', Bijela kuća otkrila o čemu je riječ