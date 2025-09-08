Dok Finska pojačava svoju obranu u blizini ruske granice, Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i premijer, rekao je da "Helsinki provodi konfrontacijski kurs priprema za rat s Rusijom, očito pripremajući odskočnu dasku za napad na nas."

Izjava je bila dio Medvedevova članka objavljenog u ruskom mediju TASS. U svojoj kolumni Medvedev također iznosi zabrinutost zbog pridruživanja Finske NATO-u i otvaranja novog regionalnog zapovjednog središta kopnenih snaga NATO-a u Mikkeliju (Finska), blizu ruske granice. Bivši ruski predsjednik NATO-ove vježbe koje su se održavale posljednje dvije godine nazvao je provokativnima.

I Rusija i Finska povećavaju svoje utvrde. Prošli mjesec Finska je objavila da utvrđuje svoju granicu, a prošli vikend Rusija je objavila da utvrđuje svoju granicu s Finskom zbog neprijateljskih postupaka Finske.

Finska se pridružila NATO-u u travnju 2023. kako bi ojačala svoju sigurnost od ruske agresije, potaknute ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

"Prošli tjedan posjetio sam rusko-finsku granicu u Lenjingradskoj oblasti kako bih razgovarao s lokalnim dužnosnicima i našim graničarima. Prekogranični promet je zamrznut, dok su nedavno kontrolne točke vrvjele aktivnostima. Na inicijativu Helsinkija, normalni i obostrano korisni odnosi koji su se gradili desetljećima uništeni su. Obični ljudi Finske najteže su pogođeni. Nekada su uživali velike koristi od uspješnih bilateralnih trgovinskih i gospodarskih odnosa, i sasvim je prirodno da se danas mnogi ne ustručavaju izraziti svoj bijes zbog glupih politika koje finske vlasti provode na štetu njihovih interesa", naveo je za TASS.

'Agresivni planovi Helsinkija'

Nastavio je da to nije slučajno, a da turbulentni geopolitički procesi samo ogoljavaju stare probleme.

"Svako putovanje u naše sjeverozapadne krajeve početkom jesenske sezone neizbježno služi kao dobra prilika za prisjećanje na najtragičniji datum u povijesti velikog ruskog grada na Nevi – nacističke blokade tijekom Drugog svjetskog rata, koja je započela 8. rujna 1941. Međutim, čini se da smo danas jedini čija su sjećanja na te mračne dane još uvijek svježa. Izravni krivci za te događaje mukotrpno pokušavaju izbrisati tragove svojih zločina iz povijesnog pamćenja. Ili barem osigurati da ne bude 'nepoželjnih' paralela s njihovom trenutnom politikom. Ne mislim samo na Njemačku, koja čak i na službenoj razini bogohulno odbija priznati blokadu Lenjingrada kao zločin protiv čovječnosti", naveo je.

Dodao je: "Helsinški agresivni planovi bili su usko usklađeni s ciljevima nacističke Njemačke, koja je aktivno podržavala finsko teritorijalno širenje."

Nakon što je naširoko iznosio svoju verziju povijesnih zbivanja u Drugom svjetskom ratu, to je povezao sa "željom" Finaca da ožive staru ideju Velike Finske.

'Odskočna daska za napad'

"Nakon ulaska u NATO, Helsinki je, pod krinkom 'obrambenih' mjera, provodio konfrontacijski kurs priprema za rat s Rusijom, očito stvarajući odskočnu dasku za napad na nas. Savez je u potpunosti uključen u te poslove i sada intenzivno uspostavlja svoju prisutnost u svih pet operativnih okruženja Suomija – kopnu, moru, zraku, svemiru i kibernetičkom prostoru. Vojne aktivnosti cvjetaju. U neposrednoj blizini granice s Rusijom u tijeku su procesi stvaranja zapovjedne strukture naprednih kopnenih snaga NATO saveza u Laponiji (u slučaju 'promjene operativne situacije' broj vojnika može se povećati na punopravnu brigadu – do 5000 ljudi) te je u tijeku razmještaj zapovjedništva Sjeverne kopnene komponente NATO-a (MCLCC) u gradu Mikkeliju. Suvišno je objašnjavati protiv koga će biti usmjerene njegove aktivnosti. Novi garnizoni niču, na primjer, u općini Ivalo, koja se nalazi 40 km od ruskog teritorija", ustvrdio je.

"Čini se da se u Zemlji tisuću jezera s vremena na vrijeme čuju drski glasovi o izgradnji nove Velike Finske, pokušaji poticanja takvih osjećaja idejom oduzimanja dijela ruskog teritorija, potiču se na sve moguće načine od strane vodstva EU u Bruxellesu. Ideja o profiterstvu na račun Rusije usađena je u finske umove još u vrijeme Hitlerove vladavine u Njemačkoj. Očito, sada rade na sličnom planu", rekao je Medvedev i zaključio:

"Ako je tako, rusofobna logika administracije Alexandera Stubba, koja suludo gura zemlju u ponor mogućeg vojnog sukoba, prilično je jasna. Nedavno je finski predsjednik rekao da je njegova zemlja navodno 'pobijedila' Sovjetski Savez 1944. jer je 'zadržala svoju neovisnost'. Da apsurd bude još veći, primijetio je da je Ukrajina, navodno, 'u boljoj poziciji' nego što je Suomi bila u to vrijeme. Nije li to ludo? Više je nego očito: takav stav je u suprotnosti s interesima finskog naroda.

Međutim, dok u naletu revanšizma grade 'novu Mannerheimovu liniju' (drugim riječima, pripremaju vojnu infrastrukturu za još jednu agresiju na Rusiju), glavno je da finski establišment ne zaboravi da bi sukob s nama mogao dovesti do sloma finske državnosti jednom zauvijek. Nitko više neće biti mekog srca s njima kao 1944. Niti će itko mariti čitati im dobre bajke o Muminima pred spavanje. Kako se kaže, sitä saa, mitä tilaa – dobiješ što naručiš."

