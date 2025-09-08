Drama: Golać navalio na zvona u zgradi, a kad je stigla policija uslijedio je šok...

Stanovnici zgrade u Bavarskoj, na jugu Njemačke pozvali su policiju nakon što je netko uporno zvonio kasno noću.

Isprva su mislili da su na meti mladeži. Stigla je i policija, ali zvonjenje nije prestajalo, a nitko nije bio na vratima niti se aktivirao detektor pokreta. Kada su pažljivije pogledali metalnu ploču sa zvonima, otkrili su krivca - puža golaća ili na njemačkom nacktschnecke - doslovno "goli puž".

"Otišli smo spavati... ali ne otvaramo vrata nakon 22 sata, pa sam pokušala ignorirati kad je zazvonilo. Mislila sam da bi to mogla biti djeca iz napuštene kuće preko puta", rekla je Lisa (30), prodavačica u trgovini, tabloidu Bild.

"Ali onda je nazvala moja šogorica koja živi na katu i pitala zvoni li nam zvono, jer njezino nije prestajalo. Zvonilo je čak i dok smo telefonirali i unatoč činjenici da se nitko nije vidio na vratima. Postalo nam je jako nelagodno. Tada smo odlučile pozvati policiju", ispričala je.

Stanovnici i policija zajedno su otkrili puža kako prelazi preko ploče sa zvonima. "Moglo se vidjeti čak i sluzavi trag koji je ostavio dok je puzao preko senzora", rekla je Lisa.

