EU uvodi nova pravila na granicama: Evo što to znači za putnike i kako ćemo sada putovati

Europska unija najavila je implementaciju novog sustava za kontrolu ulaska i izlaska građana izvan EU.

Novi sustav zamijenit će tradicionalnu upotrebu putovnica digitalnim snimanjem biometrijskih podataka poput otisaka prstiju i slika lica.

Dio je to nove strategije EU za stvaranje "pametnih granica" koja ima za cilj ubrzati postupke ulaska za redovite putnike i istovremeno ojačati mjere protiv ilegalne imigracije.

Novi tehnološki sustav

Putnici će biti provjereni ili putem otisaka prstiju ili putem slike lica, ne oboje istovremeno, a nakon prve registracije, više neće trebati žigirati putovnice pri ulasku ili izlasku.

Ovim sustavom bit će vidljivo i je li putnik prekoračio dopušteni boravak u jednoj od 29 europskih zemalja, uključujući one koje su dio schengenskog prostora.

"Riječ je o naprednom tehnološkom sustavu koji će digitalno bilježiti ulaske i izlaske građana izvan EU za kratkoročne boravke, zamjenjujući ručno žigosanje putovnica. Prikupljat će se biometrijski podaci poput otisaka prstiju i slike lica, kao i drugi podaci o putovanju", izvijestila je Europska komisija.

Implementacija na vanjskim granicama

Sustav ulaska/izlaska (EES) postupno će se implementirati duž vanjskih granica 29 europskih zemalja. Ove će države u fazama uvoditi različite komponente EES-a, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka poput slika lica i otisaka prstiju.

Kao rezultat toga, putnici mogu primijetiti da se njihovi biometrijski podaci ne prikupljaju odmah na svim graničnim prijelazima, a njihovi osobni podaci možda neće biti trenutačno zabilježeni u sustavu.

Cijeli sustav počinje s primjenom od 12. listopada 2025. i očekuje se da će potpuna implementacija sustava biti dovršena u roku od šest mjeseci

POGLEDAJTE VIDEO: Ideološka komisija ili ipak ne? Burne reakcije nakon poruka o festivalima u Benkovcu i Šibeniku!