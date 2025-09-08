Portugalska i britanska policija prije sedam godina su istraživale Njemicu, nakon što se pojavila teorija da je britanska djevojčica Madeleine McCann možda pregažena u noći nestanka 2007. godine u portugalskom resortu Praia da Luz.

Sky News pronašao je ženu koja je bila u policijskom fokusu. Kaže da je bila šokirana kad se istraga usmjerila u nju.

Policija je u jednom trenutku vjerovala da se Maddie probudila, izašla iz obiteljskog apartmana kroz otključana vrata terase te poginula u prometnoj nesreći, a da su vozač ili vozačica pobjegli su s mjesta nesreće.

To se dogodilo neposredno prije nego što se Christian B. pojavio kao glavni osumnjičenik za nestanak trogodišnjakinje. Očekuje se da će sljedeći tjedan biti pušten iz njemačkog zatvora nakon isteka kazne za silovanje starije žene u Praia da Luz 2005. godine.

Teoriju o bijegu s mjesta nesreće otkrile su portugalske novine Correio da Manha u lipnju. Nije naveden identitet žene, ali izvješće sugerira da je istraga propala jer su njemačke vlasti odbile sudjelovati i poslati tajnog detektiva da se sprijatelji s osumnjičenicom.

Njezina strana priče

Njemica je sad ispričala svoju stranu priče za Sky News.

U vrijeme nestanka djevojčice radila je u restoranu blizu plaže u Praia da Luz. Vratila se kući nakon što je Madeleine već nestala. Njezin partner, Britanac, bio je kuhar u Ocean Clubu koji je posluživao večeru McCannovima i njihovim prijateljima.

"Ne znam ni je li se dogodila prometna nesreća, jer sam radila", rekla je.

"Došla sam kući u pola jedanaest, a moj dečko je već bio kod kuće", dodala je. Portugalska policija pretražila je njihov dom kao i mnoge druge u narednim danima.

'Mislite li da sam je izrezala?'

Njemica je rekla da se naljutila tijekom druge pretrage kada su je zamolili da isprazni zamrzivač. Pitala je policajca: "Misliš da sam je izrezala na male komadiće i da ću je pojesti za večeru?", prisjetila se.

Žena je rekla da ju je više od 10 godina kasnije kontaktirala njemačka policija, ali samo da bi je pitali poznaje li Christiana B. i je li ga vidjela u blizini stana McCannovih.

"Htjeli su znati jesam li ikada vidjela tog Njemca u blizini područja gdje sam dugo živjela. Drugi ljudi su očito vidjeli njegov kombi, ali ja ga nikad nisam vidjela", rekla je.

Njemački inspektor zvao ju je više puta tijekom godine dana.

Tražio je SIM karticu s telefona koji je koristila dok je živjela u Portugalu. To bi moglo sugerirati da je policajac tražio više od informacija o Christianu B.

"Mislite li da sam je pregazila? Nisam čak ni imala auto u to vrijeme", rekla je, ali nije znala da su portugalske novine navele da je žena možda posudila automobil.

Obitelj ženinog partnera, koji je u međuvremenu preminuo, rekla nam je da su ih ispitivali detektivi iz Scotland Yarda.

Christian B. upozoren je da se ne vraća u Portugal

Noć prije Madeleininog nestanka, njezini roditelji rekli su da se probudila plačući, a sljedeći dan pitala ih je gdje su bili. Dio teorije o bijegu s mjesta nesreće je da ih je možda otišla tražiti.

No, Madeleinina majka, Kate, dugo je odbacivala sugestiju da je njezina kći uspjela sama izaći iz stana.

U svojoj knjizi pod naslovom Madeleine, napisala je:

"Da biste uopće vjerovali ideji da je Madeleine mogla sama izaći, morali biste prihvatiti da je izašla na stražnji izlaz, povukla zavjese u dnevnoj sobi i ponovno ih navukla, zatim otvorila vrata terase, sigurnosna vrata za djecu na vrhu stepenica na verandi i mala vratašca prema cesti - i pažljivo zatvorila sva troja za sobom. Koje trogodišnjakinju znate da bi to učinila?", napisala je.

Čini se da je policija umanjila važnost teorije o bijegu s mjesta nesreće kada je njihov slučaj protiv Christiana B. počeo izgledati obećavajuće.

Christian B. je i dalje pod istragom i upozoren je da se ne vraća u Portugal nakon što bude pušten iz zatvora.

Prema jednoj teoriji, planirao je ukrasti i prodati dijete neplodnom paru. Međutim, policija strahuje da je izgledniji scenarij o silovanju i ubojstvu djeteta. Christian B. poriče.

