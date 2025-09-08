Poruka konobarice na papiriću spasila život dječaku: 'Samo mi je klimnuo glavom...'

Otac koji je mučio svog 11-godišnjeg posinka osuđen je na doživotni zatvor. Timothy Lee Wilson (36) proglašen je krivim za teško zlostavljanje djece u lipnju, a zatvoren je u srijedu na Floridi.

Sudac mu je izrekao četiri doživotne zatvorske kazne za zlostavljanje zbog vješanja dječaka naglavačke, lisicama na rukama i izgladnjivanja.

Njegovi postupci su otkriveni nakon što je Flaviana Carvalho, konobarica u restoranu u Orlandu, u lipnju dala dječaku poruku na u kojoj ga je pitala da li mu je potrebna pomoć, kako je ranije izvijestio CBS News.

Samo je klimnuo glavom

Konobarica je primjetila da je Wilson naručio sebi hranu, ali ništa za dječaka prepunom ogrebotina. Iskoristila je trenutak očeve nepažnje i na papiriću upitala dječaka da li mu treba pomoć.

"Odmah mi je bilo jasno da ga zlostavlja čim sam vidjela njegov modricu na vratu i tragove užeta na rukama. Samo sam čekala da mi odgovori na poruku i molila sam se u sebi da bude hrabar. Potvrdno mi je klimnuo glavom. Tada sam mu napisala OK i pozvala sam policiju", rekla je konobarica.

Policajci su zamolili oca za izjavu i otišli svi zajedno kod njih kući. Tamo su otkrili da otac dječaka redovno tuče i vezuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Stanovnici Gaze u stanju očaja: 'Naš je život mučenje'