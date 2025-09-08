Žena koja je pobila muževu obitelj otrovnim gljivama osuđena na doživotnu kaznu zatvora

Australka Erin Patterson, proglašena krivom za ubojstva troje starijih rođaka svog otuđenog supruga kojima je servirala obrok s otrovnim gljivama, u ponedjeljak je osuđena na doživotnu kaznu zatvora, javlja njemačka agencija dpa.

Sudac Christopher Beale je u ponedjeljak na Vrhovnom sudu australske savezne države Victorije osudio Patterson na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta u razdoblju od 33 godine.

Beale je čitajući presudu naveo "otegotne okolnosti", uključujući planiranje trovanja i "ogromnu izdaju povjerenja".

Porota je Patterson u srpnju proglasila krivom za trostruko ubojstvo i pokušaj ubojstva obrokom koji je servirala u srpnju 2023.

Tvrdila je da je nevina

Patterson se izjasnila da nije kriva po optužnici i rekla je da se radi o slučajnim smrtima.

Beale ju je osudio na doživotnu kaznu zatvora za svako od tri ubojstava i 25 godina zatvora za pokušaj ubojstva.

"Ne oklijevam utvrditi da vaše zlodjelo spada u najgoru kategoriju za zločine ubojstva i pokušaja ubojstva", rekao je sudac Beale.

"Težina Vašeg prijestupa opravdava maksimalnu kaznu za Vaše zločine".

Pedesetogodišnja Petterson je proglašena krivom za ubojstva svoje svekrve Gail Patterson, svekra Donalda Pattersona i Gailine sestre Heather Wilkinson, zajedno s pokušajem ubojstva Iana Wilkinsona, Heatherinog supruga.

Trojac je preminuo u bolnici nekoliko dana nakon što su pojeli obrok.

Ian Wilkinson je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu, no uspio se oporaviti.

