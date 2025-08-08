Žena koja je ubila suprugovu obitelj gljivama, pokušala je i njemu skuhati ubojiti ručak: Tjesteninu, curry...

Australka Erin Patterson (50) koja je proglašena krivom za ubojstvo bivšeg svekra, svekrvu i njezinu sestru otrovnim gljivama, navodno je pokušala ubiti i supruga. Njega je pokušala otrovati tjesteninom, pilećim curryjem i sendvičem, piše Daily Mail.

Porota je prošlog mjeseca utvrdila da je Erin Patterson namamila svoju svekrvu Gail Patterson, svekra Dona Pattersona i Gailinu sestru, Heather Wilkinson, na ručak u svoj dom i otrovala ih porcijama govedine Wellington u kojima su bile smrtonosne gljive.

Proglašena je krivom i za pokušaj ubojstva Iana Wilkinsona, Heatherinog supruga, koji je preživio obrok 2023. u domu Erin Patterson domu u gradiću Leongatha, u saveznoj državi Viktoriji, na jugu Australije.

Patterson je 2023. godine isprva optužena za tri točke ubojstva i pet točaka pokušaja ubojstva, a četiri dodatne točke odnose se na njezina otuđenog supruga, Simona Pattersona.

Sudac Christopher Beale prethodno je presudio da se optužbe trebaju podijeliti u dva odvojena suđenja, prije nego što je tužiteljstvo odustalo od optužbi za pokušaj ubojstva koje se odnose na Simona Pattersona uoči prvog suđenja.

Više puta mu je skuhala ubojiti ručak

To je značilo da porota nikada nije čula detalje o navodnim pokušajima atentata na njezina supruga 2021. i 2022. godine.

"Nakon prvog puta kada sam se razbolio, pomislio sam da sam se razbolio od Erinine hrane“, rekao je Simon Patterson na predrasudi u Melbourneu u listopadu 2024.

Na kraju je počeo voditi tablicu svojih bolesti za koje je sud čuo da su se sve dogodile nakon što je jeo jela svoje otuđene supruge.

Od svakog trovanja bio je na rubu smrti, a jednom prilikom bio je privremeno paraliziran te mu je odstranjen dio crijeva.

U svakom slučaju, liječnici nisu mogli konačno utvrditi uzrok njegove bolesti.

Simon Patterson izrazio je svoje sumnje svom liječniku i obitelji, uključujući i svog oca Dona, koji je umro na ručku.

Don Patterson bio je toliko siguran da je otrovan na ručku u srpnju 2023. da je stigao u bolnicu s posudom vlastite povraćotine koju su medicinski stručnjaci trebali testirati.

Istražitelji su pretragom računala Erin Patterson otrkili da je pretraživala druge vrste otrova.

Patterson je tijekom suđenja uporno tvrdila da je nevina, a njezina obrana opisala je smrti "strašnom nesrećom". Izjasnila se da nije kriva za pokušaj ubojstva protiv svog supruga.

