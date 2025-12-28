Muškarac (28) tupim predmetom brutalno pretukao ženu (59), bori se za život

U Kuršancu u Međimurju u subotu navečer zabilježen je težak slučaj nasilja u obitelji koji je rezultirao pokušajem teškog ubojstva, javljaju iz PU međimurske.

Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu o nasilju u obitelji u 22:37 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene raspoložive policijske snage te ekipa hitne medicinske pomoći.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem dosad je utvrđeno da je oko 22:30 sati u obiteljskoj kući 28-godišnji muškarac tupim predmetom zadao više udaraca 59-godišnjoj ženi. Ozlijeđena žena zadobila je teške tjelesne ozljede, a postoji mogućnost da se one prekvalificiraju u teške tjelesne ozljede opasne po život", navode u pripopćenju.

Žrtva je zbrinuta u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je zadržana na daljnjem liječenju.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teško ubojstvo u pokušaju, sukladno članku 111. stavku 1. točki 3. u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona, 28-godišnjak je uhićen istoga dana, neposredno nakon događaja, javljaju iz policije.

Na mjestu događaja obavljen je očevid koji je vodila zamjenica županijske državne odvjetnice, uz stručnu pomoć službenika kriminalističke policije.

Policija navodi kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.

