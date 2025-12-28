FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOĆ STRAVE /

Muškarac (28) tupim predmetom brutalno pretukao ženu (59), bori se za život

Muškarac (28) tupim predmetom brutalno pretukao ženu (59), bori se za život
×
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Napadač je odmah uhićen, a na mjestu događaja obavljen je očevid

28.12.2025.
9:02
danas.hr
Luka Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Kuršancu u Međimurju u subotu navečer zabilježen je težak slučaj nasilja u obitelji koji je rezultirao pokušajem teškog ubojstva, javljaju iz PU međimurske.

Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu o nasilju u obitelji u 22:37 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene raspoložive policijske snage te ekipa hitne medicinske pomoći.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem dosad je utvrđeno da je oko 22:30 sati u obiteljskoj kući 28-godišnji muškarac tupim predmetom zadao više udaraca 59-godišnjoj ženi. Ozlijeđena žena zadobila je teške tjelesne ozljede, a postoji mogućnost da se one prekvalificiraju u teške tjelesne ozljede opasne po život", navode u pripopćenju.

Žrtva je zbrinuta u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je zadržana na daljnjem liječenju.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teško ubojstvo u pokušaju, sukladno članku 111. stavku 1. točki 3. u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona, 28-godišnjak je uhićen istoga dana, neposredno nakon događaja, javljaju iz policije.

Na mjestu događaja obavljen je očevid koji je vodila zamjenica županijske državne odvjetnice, uz stručnu pomoć službenika kriminalističke policije.

Policija navodi kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu, tijelo bacio u šumu pa sebi presudio: Na papiriću ostavio smjernice do tijela

FemicidčakovecPokušaj UbojstvoMeđimurje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOĆ STRAVE /
Muškarac (28) tupim predmetom brutalno pretukao ženu (59), bori se za život