Pitali smo vas možete li funkcionirati bez doručka? 'Loša navika, znam'

Doručak s razlogom nosi titulu najvažnijeg obroka u danu. Nakon noćnog posta organizmu je potrebno kvalitetno gorivo koje će potaknuti metabolizam, stabilizirati razinu šećera u krvi i osigurati energiju za sve mentalne i fizičke izazove koji slijede. Upravo zato prvi obrok ne bi smio biti slučajan izbor, već pažljivo izbalansirana kombinacija proteina, složenih ugljikohidrata i zdravih masti.

Takav doručak ne samo da produljuje osjećaj sitosti, nego potiče koncentraciju i produktivnost te pomaže izbjeći kasnije posezanje za nezdravim grickalicama, postavljajući zdrav i stabilan ritam za ostatak dana.

Na Facebook stranici Net.hr-a pitali smo vas ''Doručkujete li vi ili preskačete prvi obrok u danu?'', na što ste ponudili dosta raznolike odgovore. "Obavezno doručak u 8 ujutro", napisala je jedna osoba. "Obavezno doručkujem. Bez doručka ne bih mogla funkcionirati", glasio je jedan komentar. "Nikada ne preskačem. Malo mlijeka i kruha i maslaca, ja sam sit do podneva", napisala je jedna osoba. "Nikada ne doručkujem", glasio je jedan komentar. "Nikada ne doručkujem. Loša navika, znam", napisao je jedan iskreno.

