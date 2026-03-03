Pitali smo vas možete li funkcionirati bez doručka? 'Loša navika, znam'
Prvi obrok u danu mnogima je ključ koncentracije i energije, ali dio čitatelja Net.hr-a priznaje da ga ne prakticira
Doručak s razlogom nosi titulu najvažnijeg obroka u danu. Nakon noćnog posta organizmu je potrebno kvalitetno gorivo koje će potaknuti metabolizam, stabilizirati razinu šećera u krvi i osigurati energiju za sve mentalne i fizičke izazove koji slijede. Upravo zato prvi obrok ne bi smio biti slučajan izbor, već pažljivo izbalansirana kombinacija proteina, složenih ugljikohidrata i zdravih masti.
Takav doručak ne samo da produljuje osjećaj sitosti, nego potiče koncentraciju i produktivnost te pomaže izbjeći kasnije posezanje za nezdravim grickalicama, postavljajući zdrav i stabilan ritam za ostatak dana.
