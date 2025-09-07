Majmuni oteli bebu: Kad su roditelji, otkrili - bilo je prekasno! Učinili su nezamislivo

Skupina majmuna navodno je otela dvomjesečnu bebu dok je spavala te su je utopili. Dijete su iznijeli iz kreveta, a roditelji su ga u šoku pronašli potopljenog u bačvi s vodom, piše The Sun.

Majmuni su, prema svjedočenju obitelji, ušli u kuću u indijskom selu Surajpur dok su roditelji obavljali kućanske poslove i ostavili bebu u krevetu. Kada su shvatili da im sina nema, roditelji su ga počeli panično tražiti. Začuli su tihi plač s krova, a potom otkrili dijete u bačvi punoj vode.

Dijete je hitno prevezeno u bolnicu u Uttar Pradeshu, no jedino što su liječnici mogli jest potvrditi da je beba preminula.

Policija je obavila očevid i tijelo poslala na obdukciju. Tragedija je potresla cijelu zajednicu, a mještani ističu da već dugi niz godina imaju probleme s agresivnim ponašanjem majmuna. Pozvali su vlasti da poduzmu mjere kako bi se spriječile nove nesreće.

Sličan slučaj dogodio se prije tri godine

Slučaj podsjeća na sličnu tragediju iz 2022. godine kada su majmuni također odnijeli dvomjesečnu bebu i bacili je u vodeni spremnik. Tada se nagađalo da je u otmicu bila uključena ženka koja je nedavno izgubila svoje mladunče i dijete zamijenila za vlastito.

Indija već godinama bilježi ozbiljne probleme s nekontroliranim populacijama majmuna. Tako je na istoku zemlje jedan langur čak provalio u željeznički ured i počeo oponašati radnike za računalom.

