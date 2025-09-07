Rusi uzdrmali geopolitičku scenu, pazite što su otkrili pod morem: NATO članica zabrinuta

Rusija je otkrila golema naftna nalazišta ispod antarktičkog morskog dna i time je uzdrmala geopolitičku scenu. Navodno se u Weddellovu moru nalazi čak 511 milijardi barela nafte - količina koja bi, ako se potvrdi, mogla promijeniti globalne energetske odnose, piše Sustainability Times.

Otkriće dovodi u pitanje dugogodišnji sporazum kojima je Antarktika zaštićena kao područje mira i znanstvenih istraživanja. Pitanje je koliko su ti međunarodni ugovori otporni i može li otkriće izazvati buduće sukobe oko resursa.

Razmjeri potencijalnih zaliha koje je Rusija pronašla su golemi - 511 milijardi bačva gotovo je dvostruko više od dokazanih rezervi Saudijske Arabije, najvećeg svjetskog izvoznika nafte te za deset puta premašuje proizvodnju Sjevernog mora u posljednjih 50 godina.

Foto: X/screenshot

Znanstveno istraživanje ili istraživanje resursa?

Ruski istraživački brodovi došli su do otkrića tijekom nedavne ekspedicije u Weddellovu moru. Te su misije službeno predstavljene kao znanstvene, no Ujedinjeno Kraljevstvo je zabrinuto da se zapravo radi o prikrivenom istraživanju resursa.

Takva sumnja dovodi u pitanje učinkovitost Antarktičkog ugovora iz 1959., kojim je kontinent određen isključivo za mir i znanost te je izričito zabranjena vojna i komercijalna eksploatacija.

Ruski dužnosnici tvrde da se pridržavaju ugovora, no britanski ministar vanjskih poslova David Rutley upozorava: "Unatoč ruskim uvjeravanjima da su istraživanja isključivo znanstvena, prikupljanje seizmičkih podataka metode koja se inače koristi u potrazi za naftom - izaziva opravdanu skepsu."

Foto: X/screenshot

Stručnjaci smatraju da sama priroda podataka upućuje na komercijalne motive. Ovo izvješće pojavilo se u trenutku kada velike sile sve više jačaju svoju prisutnost na Antarktici.

Zalihe nafte ispod Antarktike otvaraju goleme izazove

Rusija ondje ima pet istraživačkih stanica, dok je Kina nedavno otvorila svoju petu. Obje zemlje 2022. su se usprotivile inicijativi Zapada da se prošire zaštićena morska područja, što dodatno potiče strah da ekološka zaštita ustupa mjesto strateškim interesima.

Kako globalne energetske rezerve presušuju, a pritisak na tržišta raste, neistražena područja poput Antarktike sve više privlače pozornost zbog nafte, plina i rijetkih metala.

Foto: X/screenshot

Situaciju dodatno kompliciraju preklapajući teritorijalni zahtjevi; Velika Britanija polaže pravo na Britanski antarktički teritorij uključujući Weddellovo more, ali isto tvrde i Argentina i Čile. SAD i Rusija, pak, ne priznaju nikakva vlasnička prava.

Iako Rusija trenutačno ne može legalno eksploatirati naftu u toj regiji, problem je što Antarktički ugovor nema jasne mehanizme provedbe. Države bi trebale međusobno kontrolirati poštivanje pravila, no u fragmentiranom geopolitičkom okruženju to postaje sve teže.

Potencijalne zalihe nafte ispod Antarktike otvaraju goleme izazove i prilike – od budućih sukoba zbog resursa do pitanja koliko međunarodni sporazumi uopće mogu izdržati pred ovakvim iskušenjima.

