Ogromna ruska rafinerija u plamenu, pogledajte snimku noćnog udara: 'Požar je obasjao nebo'

Ukrajinski dronovi su u noći na petak pogodili više ruskih naftnih postrojenja, među kojima i rafineriju državne tvrtke Rosnjeft u Rjazanju, jednu od najvećih u zemlji te naftno skladište u okupiranoj Luganskoj oblasti.

Vijest je objavio Robert Brovdi, glavni zapovjednik za borbu dronovima u Ukrajini. "Benzin u Rusiji postaje rijedak, a plin i nafta brzo nestaju", poručio je Brovdi, javlja Kyiv Independent.

Šire se snimke

Stanovnici Rjazanja, grada udaljenog 180 kilometara jugoistočno od Moskve, rekli su proruskom mediju Shot da su oko 2.00 sati ujutro čuli eksplozije nakon čega je uslijedio "požar koji je obasjao nebo".

Here we go again.



Ryazan oil refinery in western Russia on fire following Ukrainian strikes tonight. pic.twitter.com/uiWdPaK6PX — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 4, 2025

Društvenim mrežama kruže fotografije i snimke na kojima se vidi kako se vidi kako buktinja zahvaća rafineriju dok se crni dim izdiže prema nebu.

Podsjetimo, ukrajinski dronovi postrojenje su pogodili i u kolovozu. Tada su dvije od tri glavne jedinice morale zaustaviti rad.

