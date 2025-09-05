Autobus se strmoglavio u provaliju, umrlo najmanje 15 ljudi: Kondukter vrisnuo prije kobnog pada

Najmanje 15 ljudi poginulo je u četvrtak navečer nakon što je autobus prepun turista u blizini grada Wellawaya u Šri Lanki pao s planinske ceste s visine od gotovo 300 metara.

The Sun javlja da se autobus zabio u drugo vozilo, potom probio zaštitnu ogradu i strmoglavio se. Još 16 putnika, među kojima ima i petero djece, zadobilo je ozljede, no uspjeli su pobjeći iz olupine. Policija je potvrdila da su skupinu činili lokalni turisti koji su bili u posjeti plantažama čaja u brdima na tom području.

Društvenim mrežama šire se fotografije smrskanog autobusa na tlu nakon strašnog pada. Krov je djelomično otkinut, sjedala uništena, a po travi su razbacane krhotine stakla s prozora. Na terenu su i vojnici.

Sri Lanka Army personnel, including members of the Commando Regiment and Vijayabahu Infantry Regiment, conducting a high-risk rescue operation late at night to retrieve injured passengers from a bus that plunged nearly 500 meters into a ravine on the Ella–Wellawaya road. pic.twitter.com/WCHnJxb0bC — Darshana Sanjeewa Balasuriya🖋️ (@sanjeewadara) September 5, 2025

Vrisak prije tragedije

Uzrok strašne nesreće i dalje se istražuje, no vjeruje se da je sustav kočenja otkazao nakon što sudara s vozilom. Glasnogovornik policije Fredrick Wootler naveo je da je vozač vjerojatno vozio velikom brzinom i izgubio kontrolu u trenutku sudara.

Jedan od preživjelih kazao je da je vozač prije kobnog pada uspio upozoriti putnike. Vikati je počeo i kondukter, koji je putnicima govorio da se spuste i čvrsto drže. Nekoliko sekundi kasnije, autobus se zabio u ogradu i uz glasan prasak pao u provaliju. "Izletjela sam iz autobusa kroz razbijeni prozor", rekla je jedna putnica.

