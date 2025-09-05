Gurali mu kolac u usta, isjekli genitalije i sve snimili: Policiju šokirala reakcija napadnutog mladića

Trojica osumnjičenih za stravičan napad na 25-godišnjeg mladića u Prokuplju u Srbiji ispitani su pa pušteni da se brane sa slobode, dok žrtva ne želi surađivati s policijom.

Još se slaže mozaik brutalnog premlaćivanja koje je šokiralo mjesto, a iza kojeg stoje otac i dvojica sinova. Trojac je presreo mladića A.T. dok se vraćao iz šume, pokušali su mu nabiti kolac u usta, a onda su ga počeli udarati po tijelu. Na kraju su ga, prema pisanju srbijanskog Kurira, nožem posjekli po genitalijama i cijeli napad snimali mobitelima.

Ozlijeđenog su ga ostavili da leži i pobjegli.

Motiv je, sumnjaju istražitelji, navodno ljubomora. Naime, supruga je napustila jednog napadača i počela živjeti s napadnutim mladićem.

Obitelj napadača je "sklona sukobima", a trojac je navodno prije mjesec danas nasrnuo sjekirom na drugog čovjeka u Žitnom Potoku.

Hvalili se napadom

"Otac i dvojica sinova su svratili u trgovinu u selu Žitni Potok i tamo pokazivali snimke i fotografije napada. Pričali su da su A. T. pokazali što treba, a onda su tražili od prodavača da nešto popiju. Budući da je ocijenio da su bili pod utjecajem alkohola, istjerao ih je. Bilo nas je dosta ispred trgovine, a oni su svima pričali da su ga 'naučili pameti'", ispričao je jedan od mještana za Kurir.

U mjestu se pročuli da ozlijeđeni 25-godišnjak leži mrtav u lokvi krvi.

Ubrzo su stigli Hitna pomoć i policija na mjesto gdje je navodno tijelo trebalo biti, ali nisu ga našli. Poslije nekoliko sati pronašli su ga u jednom automobilu.

Policajcima je navodno negirao da ga je bilo tko tukao.

"Ovaj sukob među njima traje već duže vrijeme, u međuvremenu se ista ta žena, koja je jedno vrijeme bila kod A. T., sada vratila kod prvog muža, jednog od braće koja su ga napala", dodaje mještanin.

Napadnuti mladić prevezen je u Opću bolnicu u Prokuplju gdje mu je ukazana pomoć te je pušten na kućno liječenje. Ustanovljene su mu ozljede glave i tijela.

