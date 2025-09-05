Dok ih Trump optužuje za urotu, oni poručuju: 'Nepokolebljivo smo predani razvoju odnosa'

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un i kineski predsjednik Xi Jinping izrazili su u četvrtak svoju "nepokolebljivu" predanost razvoju odnosa između njihovih zemalja, bez obzira na međunarodni kontekst, izvijestila je u petak sjevernokorejska novinska agencija KCNA.

Kim Jong Un je u četvrtak održao bilateralne razgovore sa svojim kineskim domaćinom, nakon onih s Vladimirom Putinom u srijedu.

"Predanost Radničke partije Koreje i vlade stalnom razvoju odnosa između Sjeverne Koreje i Kine je nepokolebljiva", rekao je Kim.

Sjevernokorejski čelnik sudjelovao je u srijedu, uz kineskog predsjednika i ruskog kolegu Vladimira Putina, u masovnim komemoracijama povodom završetka Drugog svjetskog rata, usred napetosti sa Zapadom.

Američki predsjednik Donald Trump potom je optužio trojicu muškaraca za "urotu" protiv Sjedinjenih Država. Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove Kaja Kallas ovaj je povijesni sastanak opisala kao "izravan izazov" međunarodnom poretku.

Sjeverna Koreja "uvijek će nepokolebljivo podržavati" napore Kine da brani svoj suverenitet, teritorijalni integritet i interese, naglasio je Kim Jong Un.

Xi Jinping je također uvjeravao da će kineska predanost razvoju odnosa ostati "nepromjenjiva, bez obzira na to kako se razvija međunarodna situacija".

"Prijateljstvo između naroda Sjeverne Koreje i Kine ostaje konstantno, bez obzira na promjene u svijetu", dodao je Kim, pohvalivši "topli doček" u videu koji je noćas emitirala kineska državna televizija CCTV.

Kineska diplomatska, politička i ekonomska podrška ključna je za Sjevernu Koreju. Ipak, Sjeverna Koreja je postala jedan od glavnih podupiratelja Rusije u ratu protiv Ukrajine, što Kina ne podržava, kažu stručnjaci.

Kim je stigao u Peking u utorak, u pratnji kćeri Kim Ju Ae i sestre Kim Yo Jong, što je njegovo drugo putovanje u inozemstvo u šest godina i prvo u Kinu od 2019. Njegov vlak je viđen kako napušta Peking u četvrtak navečer.

