Multimilijunaš hoda s bivšim svoje kćeri i kupio jajne stanice od manekenke: 'Ne želim ružno dijete'

Jedan od prvih britanskih homoseksualnih očeva otkrio je da je platio prekrasnoj manekenki 50.000 funti da bude donorica jajnih stanica za njegovu bebu jer nije htio "ružnu" djecu. Gostovao je u emisiji Stacey Dooley Sleeps Over.

Multimilijunaš Barrie Drewitt-Barlow (54), rođen u Manchesteru, koji živi između svojih vila u Chelmsfordu, Essexu i Floridi, otkrio je da je donoricu jajnih stanica pronašao na modnoj pisti u Miamiju.

Na pitanje što ga je privuklo, priznao je da je gledao isključivo izgled, piše Daily Mail.

"Što želite da kažem, trebaju nam i ružna djeca? Žao mi je. Jednostavno ne mogu lagati", rekao je besramno.

Barrie je dobio osmero djece putem surogat majki.

"Nitko ne želi ružno dijete. Ponekad ga dobijemo, ali ga ne želimo uvijek, i nosimo se s tim i nastavljamo dalje. Apsolutno sam iskren, zašto dovraga ne? Kad sam je vidio na modnoj pisti, pogledao sam Scotta i pomislio: 'O, je**no, prekrasna je'", rekao je i dodao da su ga oduševile njezine noge koje su duge metar i pol.

Voditeljica Stacey Dooley (38) rekla mu je kako je uvjerena da će ovakvo razmišljanje razbijesniti neke ljude.

"Apsolutno! Ljudi će reći da kupujem bebu", dodao je.

"Većina ljudi mogla bi proći puno gore nego provesti mjesec dana svog života na lijekovima kako bi dali neke embrije za 50.000 funti", rekao je.

Barrija, koji navodno vrijedi nevjerojatnih 200 milijuna funti, nimalo nije briga iritira li ikoga time.

"To nije ono što me zanima. Baš me briga. Ali u iskrenom svijetu, želite da vaša djeca imaju priliku", dodaje.

Izjave su izazvale brojne komentare

Trailer za epizodu podijeljen je na TikTok računu, a pogledalo ga je više od 450.000 ljudi - od kojih su neki rekli da su ih Barriejevi komentari natjerali da se osjećaju neugodno.

"Stvarno mi je neugodno kako govori o procesu. Ako ste ikada prošli kroz IVF, znate da se ne radi samo o uzimanju nekoliko lijekova mjesec dana! Fizički, psihološki i emocionalni napori su ogromni, bez obzira nosite li trudnoću ili ne", napisala je jedna osoba, a druga je dodala:

"Ali neki od najljepših roditelja ne rode uvijek i najljepšu djecu".

"Mentalno i fizičko zdravlje donorice i povijest mentalnog i fizičkog zdravlja njezine obitelji trebali bi biti najvažniji", uvjerena je jedna osoba koja je komentirala temu.

"Moj sin je tako sladak, ali ima autizam i neverbalne sposobnosti. Izgled ne znači ništa, puno bih radije da mogu razgovarati sa svojim djetetom", nižu se negativni komentari.

Međutim, ima i drugačijih razmišljanja. Neki smatraju da je normalno da ljudi žele da im djeca budu lijepa.

"Istina je, fizički privlačni ljudi po mom mišljenju bolje prolaze u životu i prema njima se bolje postupa. To se zove prilično privilegirana privilegija".

"On je iskren i moram reći da se slažem s njim u vezi s tim".

Razveo se kad mu je parner obolio od raka

Barrie je postao poznat 1990. godine kada su on i njegov bivši partner Tony dobili blizance Aspena i Saffron, što ih je učinilo prvim homoseksualnim parom u Velikoj Britaniji koji su postali roditelji putem suroga majke.

Milijunaši, koji su stekli bogatstvo kroz razne pothvate, uključujući agenciju za surogatstvo i tvrtku za medicinska istraživanja, postali su civilni partneri 2006. godine, a vjenčali su se 2014. godine.

No Barrie je prethodno ispričao kako su "upali u platonsku vezu" nakon što je Tonyju 2006. dijagnosticiran rak.

Tony i Barrie imali su ukupnu neto vrijednost od 40 milijuna funti prije razvoda 2019.

Nakon razlaza, Barrie je ponovno pronašao ljubav sa Scottom (31), koji je ujedno i bivši dečko Tonyjeve i Barriejeve 24-godišnje kćeri Saffron. Par je u listopadu 2020. dobio kćer Valentinu, a 2022. sina Romea.

Rekao je da mu je Scott, njegov osobni asistent s kojim je bio sedam godina, postao "rame za plakanje" kada je Tony bio u bolnici 2018. godine. Samo godinu dana kasnije, Berrie je objavio da je Tony i dalje njegova "prava ljubav", ali da će prekinuti svoju 32-godišnju vezu.

Barrie i Scott planiraju oploditi po jednu jajnu stanicu koju će nositi surogat majka, što znači da bi, ako oba embrija prežive, imali blizance. Koristit će metodu odabira spola kako bi pokušali dobiti "princeze koje će razmaziti".

"Nisam razmišljao o tome da imam još djece, pogotovo ne u mojim godinama. Ali Scott je oduvijek želio imati vlastito dijete, pa sam rekao da ako želi da budemo roditelji zajedno, podržat ću ga i imati dijete s njim", rekao je 2019. godine.

Barrie je rekao da je Tony, koji je pretrpio komplikacije opasne po život tijekom radioterapije za borbu protiv raka, dao paru svoj puni blagoslov i pomogao im u odabiru potencijalnih donorica jajnih stanica. Tony je čak pristao biti kum.

Scott, koji je biseksualac, ranije je rekao da on i Barriejeva kći Saffron nikada nisu imali seksualni odnos.

"Saffron je jedna od najboljih prijateljica koju sam mogao poželjeti. Ona i ja smo tako bliski. Ona sve razumije", objasnio je.

