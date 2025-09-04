Ubojstvo Sare (10) zgrozilo javnost, a riječi oca užasnule su sve u sudnici: 'Umrla je zbog mene'

Četiri tjedna od početka suđenja za ubojstvo Sare Šarif (10), došlo je do dramatičnog preokreta, koji je užasnuo porotu u sudnici Old Baileyja u Engleskoj. Sarin otac, Urfan Šarif, iznenada je, drhteći izgovorio četiri riječi koje su promijenile tijek suđenja, prenosi BBC. "Umrla je zbog mene", rekao je.

Do tad je poricao gotovo sve, a za smrt svoje kćeri je krivio svoju suprugu, Sarinu maćehu, i onda je odjednom, preuzeo punu odgovornost za smrt svoje kćeri. Bio je to presudan trenutak uznemirujućeg i srceparajućeg suđenja.

Porotnici su tjednima slušali potresne detalje Sarinog kratkog, očajnog života - mučenja, premlaćivanja, ozljeđivanja - i promatrali sudbinu muža i žene koji su se okrenuli jedno protiv drugoga.

Foto: Profimedia

'Izgubio sam kontrolu'

Suđenje je počelo nakon nešto više od godinu dana nakon što je Sara pronađena mrtva u krevetu, sama i napuštena. Njezin otac, Urfan, je pozvao policiju i rekao im da je ubio svoju kćer, previše ju je tukao. Nije mu to bila namjera, "samo ju je htio kazniti". Policija je pored beživotnog Sarinog tijela pronašla pismo, koje je ostavio njen otac, a u kojem je napisao: "Izgubio sam kontrolu".

No, Urfan je nakon uhićenja okrenuo priču i tvrdio da on nije ubio Saru.

Obdukcija je kasnije pokazala da je Sara umrla od niza ozljeda i zanemarivanja. Tijelo joj je bilo prekriveno modricama, ubodnim ranama i ogrebotinama, opeklinama, mjehurima, imala je ozljedu glave, višestruke prijelome kostiju i tragove ljudskih ugriza po tijelu.

Nakon pretresa kuće i vrta, policija je, među ostalim, pronašla i palicu za kriket na kojoj je bila Sarina krv. Bio je to brutalan kraj jednog mladog života. Saru je njen bivši razrednik opisao kao duhovitu, živahnu učenicu, čije je sretno mjesto bilo na pozornici. Njezin san da nastupi na X Factoru, naglo je zaustavljen.

Za Sarinu ubojstvo optužene su tri osobe: Sarin otac Urfan Šarif, njezina maćeha Beinaš Batul i njezin ujak Faisal Malik. "Između optuženih sprema se sukob", rekao je tužitelj Bill Emlyn Jones na početku suđenja. Njih troje su zajedno dijelili optuženičku klupu, a ni jednom nisu uspostavili kontakt, većinu vremena gledali su ispred sebe.

Foto: Profimedia

'Vi ste čovjek koji laže, manipulira i kontrolira'

Urfan i Beinaš se nikada nisu okrenuli jedan drugome niti su razgovarali, samo su plakali, a zvukovi njihovih jecaja ispunjavali su sudnicu. Jednom prilikom saslušanje je moralo biti prekinuto jer je Urfan, uznemiren, ustao s optuženičke klupe.

Sarin otac Urfan je tijekom svjedočenja nekoliko puta zaplakao, borio se s vlastitim riječima. "Moja Sara", ponavljao je iznova. Kroz suze je govorio o svom "prelijepom anđelu". Odvjetnik ga je pitao je li bio blizak s kćeri, a on je kratko odgovorio "Da". Kad mu je kćer umrla na rukama, rekao je da se osjećao "ukočeno". "Bio sam slomljen. Cijeli svijet se srušio na mene", rekao je Urfan.

Dok je pokušavao uvjeriti porotu, zvučao je uvježbano. No, drugoga dana njegovog svjedočenja došlo je do dramatičnog zaokreta. Uplakani Urfan je prstom pokazao na svoju suprugu na optuženičkoj klupi i nazvao je "psihopatom" i "zlom." Međutim, kad ga je odvjetnik njegove supruge unakrsno ispitivao Urfan je puknuo.

Caroline Carberry iskopala je njegovu prošlost i prijašnje partnerice kojima je navodno prijetio da će ih ubiti, kao i uhićenja zbog lažnog zatočeništva za koja nikada nije bio optužen. "Vi ste čovjek koji laže, manipulira i kontrolira", rekla je Carberry.

Nakon tjedan dana njegovog svjedočenja sve se promijenilo. Pokušavao je izbjeći pitanje odvjetnice zašto je propustio rođenje svoje djece, no na kraju je ipak progovorio. "Priznajem ono što sam rekao u telefonskom pozivu i u pisanoj bilješci, svaku riječ", rekao je.

Nakon kratke stanke da svi shvate što se upravo dogodilo, Carberry je uzela kopiju poruke koja je pronađena pokraj Sare i počela red kroz red prolaziti kroz nju. "Jeste li ubili svoju kćer premlaćivanjem?", upitala je odvjetnica. "Da. Umrla je zbog mene", rekao je Urfan.

Maćeha i ujak nikad nisu svjedočili

Nakon toga uslijedio je niz unakrsnih pitanja o o brutalnim postupcima za koje je bio optužen i na sve je odgovorio potvrdno – uključujući i ono je li koristio palicu kako bi tukao svoju kćer.

Porota nikad nije imala priliku čuti Sarinu maćehu. Nikad neće dobiti objašnjenje zašto je odbila dati otiske zuba radi usporedbe s tragovima ugriza pronađenim na Sari. Također nikada nisu saznali tko je izazvao opekline po Sarinu tijelu. Šarif je uporno tvrdio da to nije bio on. Tužitelj je sugerirao da bi bila potrebna dvije osobe da drže Saru dok ju se spaljuje.

Na pitanje tko je to učinio, Urfan je rekao: "Ne znam, gospodine, morala su biti djeca".

Porota vjeruje da Urfan nije sam činio ove grozote 10-godišnjoj djevojčici. Maćeha ju je jednako zlostavljala, ili je pomagala Urfanu da počini barem neke od brutalnih napada. I jedno i drugo ili su izazvali ili značajno doprinijeli njezinoj smrti.

Faisal Malik, Sarin ujak, također je odbio svjedočiti na suđenju. Porota je bila sigurna u tezu tužiteljstva – da je morao znati što se događalo u kući i da nije poduzeo ništa kako bi spriječio ili zaustavio nasilje koje je dovelo do Sarine smrti.

Urfan i Beinaš proglašeni su krivima za ubojstvo. Malik je oslobođen optužbe za ubojstvo, a proglašen je krivim za izazivanje ili dopuštanje njezine smrti.

