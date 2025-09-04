STRAVA /

BMW-om se zabio u skupinu djece od sedam i osam godina: Brojni ozlijeđeni

Foto: X/screenshot

Prema prvim izvješćima, njegovateljica je teško ozlijeđena. I ona je prevezena u bolnicu. Vozač BMW-a nije ozlijeđen

4.9.2025.
14:46
Tajana Gvardiol
X/screenshot
Vozač BMW-a zabio se svojim automobilom u skupinu djece u četvrtak poslijepodne u Berlinu. Prema prvim informacijama, automobil se prilikom skretanja udario u skupinu u kojoj su većinom bila djeca od sedam i osam godina, piše Bild.

Troje od 15 djece je lakše ozlijeđeno. Prevezeni su u obližnju bolnicu Virchow.

Vozač nije ozlijeđen

Prema prvim izvješćima, njegovateljica je teško ozlijeđena. I ona je prevezena u bolnicu. Vozač BMW-a nije ozlijeđen. 

Nakon nesreće policija ga je ispitivala dok je bio naslonjen na svoj automobil. Na automobilu je pštećeno prednje lijevo svjetlo. 

Policija i vatrogasci su još uvijek na mjestu nesreće, osiguravaju mjesto nesreće i brinu se o djeci.

