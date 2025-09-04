Vladimir Solovjov, jedan od vodećih propagandista režima ruskog predsjednika Vladimira Putina, zaprijetio je da će Rusija "potopiti" Veliku Britaniju nuklearnim torpedom Posejdonom.

Solovjov je na ruskoj državnoj televiziji pozvao na to da Posejdon "oslobodi plimni val nad Britanijom" i utopi cijelo stanovništvo te sugerirao da bi to bila "dobra ideja", javlja The Sun u četvrtak.

'Neka to kažu iz vode'

"Ne pozivam ni na što, ni na koji način. Jednostavno izjavljujem - Britanci kažu da im je zadatak nanijeti nam strateški poraz. Neka to kažu ispod vode", govorio je Solovjov.

Podsjetimo, Posejdon je neisprobano oružje dizajnirano za nošenje strateških nuklearnih bojnih glava mase i do 100 megatona. Ruski izvori tvrde da pod vodom može postići brzinu do 185 kilometara na sat te da može djelovati na dubinama većim od 900 metara.

'Izbrisati s lica Zemlje'

Njegov bijesni ispad se nastavio te je pozvao na uništenje Latvije i Estonije, koje su kao i Britanija članice NATO saveza. Tvrdi da se koriste za lansiranje ukrajinskih dronova na ruski teritorij. "Ta mjesta treba izbrisati s lica Zemlje. Ako odande lansiraju na naš teritorij, moramo uzvratiti udarac", poručio je Solovjov.

Unatoč huškanju, Putin je prije nekoliko dana izjavio da Rusija ne želi nikoga napasti. "Što se tiče agresivnih planova Rusije prema Europi, želim još jednom naglasiti da je to potpuna besmislica", izjavio je Putin.

"To apsolutno nema nikakve osnove. Svaka razumna osoba savršeno dobro zna da u Rusiji nikada nije postojala, ne postoji i nikada neće postojati želja da se ikoga napadne", dodao je Putin.

