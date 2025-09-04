DRAMA NA LETU /

Španjolski premijer krenuo na sastanak koalicije voljnih: Avion se iznenada vratio u Madrid

Španjolski premijer krenuo na sastanak koalicije voljnih: Avion se iznenada vratio u Madrid
Foto: Profimedia

Nedavno je bio slučaj i s predsjednicom Europske komisije, Ursulom von der Leyen

4.9.2025.
13:20
danas.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Španjolski premijer Pedro Sanchez virtualno prisustvuje današnjem samitu koalicije voljnih u Parizu nakon što zbog tehničkog problema na njegovu zrakoplovu nije mogao doći osobno.

Zrakoplov španjolskog premijera bio je u zraku kada se zbog tehničkog kvara morao se vratiti u Madrid, priopćio je njegov glasnogovornik.

Podsjetimo, zrakoplov predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen pogođen GPS ometanjem koje je navodno izvela Rusija, ali nema naznaka da je to povezano s današnjim problemom Pedra Sancheza. Flight Radar je kasnije demantirao navode ureda von der Leyen, kao i bugarskih vlasti o GPS ometanju.

Po njihovim podatcima GPS signal bio je ureda, a zrakoplov nije kružio satima iznad piste, nego samo nekoliko minuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Šest minuta sablasne preciznosti i usklađenosti: Srva sreća da Kinu više zanima trgovina nego rat

Koalicija VoljnihPedro SanchezZrakoplov
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA NA LETU /
Španjolski premijer krenuo na sastanak koalicije voljnih: Avion se iznenada vratio u Madrid