Španjolski premijer krenuo na sastanak koalicije voljnih: Avion se iznenada vratio u Madrid

Španjolski premijer Pedro Sanchez virtualno prisustvuje današnjem samitu koalicije voljnih u Parizu nakon što zbog tehničkog problema na njegovu zrakoplovu nije mogao doći osobno.

Zrakoplov španjolskog premijera bio je u zraku kada se zbog tehničkog kvara morao se vratiti u Madrid, priopćio je njegov glasnogovornik.

Podsjetimo, zrakoplov predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen pogođen GPS ometanjem koje je navodno izvela Rusija, ali nema naznaka da je to povezano s današnjim problemom Pedra Sancheza. Flight Radar je kasnije demantirao navode ureda von der Leyen, kao i bugarskih vlasti o GPS ometanju.

Po njihovim podatcima GPS signal bio je ureda, a zrakoplov nije kružio satima iznad piste, nego samo nekoliko minuta.

