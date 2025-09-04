Najveći ledenjak na svijetu raspada se nakon gotovo 40 godina: Pridružit će se 'aleji ledenjaka'

Najveća santa leda na svijetu, poznata kao A23a, ubrzano se raspada na nekoliko velikih komada, potvrdili su znanstvenici iz Britanskog antarktičkog istraživanja (BAS), piše CNN.

Ledenjak A23a, koji je nekada težio gotovo bilijun metričkih tona i prostirao se na površini od 3.672 četvorna kilometra, znanstvenici pomno prate još od 1986. godine, kada se odvojio od antarktičkog ledenog pokrova Filchner-Ronne. Od 1980-ih, A23a je više puta nosio titulu najvećeg ledenjaka na svijetu, a povremeno su ga nadmašivale druge, kratkotrajnije sante leda, poput A68 iz 2017. i A76 iz 2021. godine.

Foto: Profimedia

Andrew Meijers, oceanograf iz BAS-a, potvrdio je za CNN: "Ledenjak se rapidno raspada i otpušta vrlo velike komade, koje je američki nacionalni centar za led, koji ih prati, sam proglasio velikim ledenjacima."

Prema Meijersu, megaledenjak se sada smanjio na otprilike 1.700 četvornih kilometara, što odgovara površini šireg Londona. Stručnjaci navode kako topla voda i nadolazeće proljeće na južnoj hemisferi znače da će se santa vjerojatno brzo raspasti na manje dijelove.

Bio nasukan više od 30 godina

A23a je proveo više od 30 godina nasukan na dnu Weddellova mora, sve dok se nije dovoljno smanjio da se oslobodi. Zatim su ga 2020. godine odnijele oceanske struje, no ponovno je zaglavio do prosinca prošle godine. U ožujku ove godine ponovno se nasukao na kontinentalni prag prije nego što je ponovno otplutao u svibnju.

Meijers je objasnio kako je santa leda pratila snažnu struju poznatu kao Južna antarktička cirkumpolarna struja (SACCF) te se kretala oko Južne Georgije. "Ova mlazna struja će vjerojatno na kraju odnijeti ledenjak i njegove dijelove prema sjeveroistoku, i dalje kao dio 'aleje ledenjaka'", rekao je.

Dodao je kako A23a tako "slijedi sličnu sudbinu" kao i drugi megaledenjaci, poput A68 I A76, koje su se također raspale u blizini Južne Georgije, iako je A23a ostao u jednom komadu duže od njih.

Novi rekorder

Nakon raspada A23a, titulu najvećeg ledenjaka na svijetu sada drži D15a, koji se prostire na oko 3.000 četvornih kilometara i, prema Meijersu, "prilično je statičan na antarktičkoj obali blizu australske baze Davis".

Iako je A23a još uvijek drugi najveći ledenjak, Meijers očekuje da će se to "rapidno promijeniti" jer će se nastaviti "fragmentirati u nadolazećim tjednima". Toplije vode i dolazak proljeća vjerojatno će ga razbiti na komade "premale za daljnje praćenje", dodao je.

'Rezultat globalnog zatopljenja'

Meijers napominje kako je odlamanje santi prirodan proces te da znanstvenici nemaju dovoljno podataka o megaledenjacima da bi sa sigurnošću rekli povećava li se njihova učestalost zbog globalnog zatopljenja. Ipak, ono što je jasno jest da su ledene ploče izgubile bilijune tona leda posljednjih desetljeća zbog pojačanog stvaranja ledenjaka i otapanja, što je velikim dijelom posljedica zagrijavanja oceana.

Znanstvenici na polarnom istraživačkom brodu RRS Sir David Attenborough posjetili su A23a dok je bio nasukan, a prikupljeni uzorci nedavno su dopremljeni u Ujedinjeno Kraljevstvo na analizu. "Nasukavanje i ogromno ispuštanje hladne slatke vode vjerojatno su imali veliki utjecaj na organizme na morskom dnu i u okolnoj vodi", izjavio je glasnogovornik BAS-a, dodajući: "Važno je razumjeti te utjecaje jer bi veliki ledenjaci mogli postati češća pojava kod Južne Georgije kao rezultat globalnog zatopljenja."

