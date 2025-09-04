Rusi žestoko napali Merza: 'Žeđ za osvetom raste u njemu od djetinjstva'
Njemački kancelar Friedrich Merz opsjednut je idejom osvete za poraz nacističke Njemačke od Sovjetskog Saveza, a "žeđ za osvetom raste u njemu od djetinjstva", objavila je ruska Vanjska obavještajna služba (SVR) u izjavi koju prenosi TASS.
Kako navodi SVR, brojni europski stručnjaci su zbunjeni Merzovom oštrom antiruskom retorikom u trenutku kad, kako tvrde, napreduje dijalog između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o Ukrajini.
"Međutim, samo oni koji ne poznaju dobro Merzovu biografiju mogu biti iznenađeni. Njegova rodbina dobro zna da je kancelar odgojen po načelima svog djeda i oca. Joseph Paul Sauvigny i Joachim Merz vjerno su i istinski služili fašističkom režimu, a Friedrich je opsjednut idejom osvete za poraz nacističke Njemačke od strane Sovjetskog Saveza. Žeđ za osvetom rasla je u njemu od djetinjstva, a nakon početka političke karijere poprimila je oblik sveprožimajuće strasti", navodi SVR.
Vanjska obavještajna služba i ranije je u izjavama tvrdila da Merz pokušava prikriti njemačku umiješanost u opskrbu Kijeva krstarećim raketama te da Berlin strahuje kako bi upotreba projektila Taurus mogla izazvati rusku odmazdu.
