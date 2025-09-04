Afganistanac davio i silovao djevojku (17) pa šokirao priznanjem: 'Bio sam pijan i drogiran, to me čini agresivnim'

Afganistanac (27) priznao je da je silovao tinejdžericu u Beču početkom svibnja, a umjesto maksimalne kazne od 15 godina nepravomoćno je osuđen na šest i pol godina zatvora.

Užas se dogodio u noći 4. svibnja ove godine kada se 17-godišnja djevojka vraćala sa zabave u austrijskoj prijestolnici. Oko četiri sata ujutro, prišao joj je muškarac i započeo razgovor. Iako je odbila spolni odnos, mladić je postao nasilan.

Uhvatio ju je za glavu, počeo daviti pa je odvukao na drugu stranu ulice iza parkiranog automobila. Tamo ju je, prema optužnici koju prenosi Fenix magazin, srušio na tlo i prijetio ubojstvom ako se nastavi opirati te silovao sat vremena.

Djevojka dobila odštetu

"Djevojka ne laže", priznao je tijekom ispitivanja na suđenju, ali tvrdeći da se "ne može baš sjetiti incidenta" jer je navodno bio pod utjecajem alkohola i kokaina.

"To me čini agresivnim" ustvrdio je. Otkrio je i da redovito snima žene za vlastito zadovoljstvo te da je snimio nekoliko scena silovanja.

Počinitelj je u Austriju došao 2015., a do uhićenja radio je u ugostiteljstvu. Zemaljski sud u Beču osudio ga je na šest i pol godina, no presuda nije konačna. Djevojci je dosuđeno 5.000 eura odštete.

POGLEDAJTE VIDEO: Psihijatar Goran Arbanas o ubojici iz Tenje: 'Morao je upotrijebiti moždane vijuge