Djed došao po unuka u vrtić pa kući doveo krivo dijete. 'Ovo se nikada nije dogodilo'

Djed u Sydneyju zabunom je preuzeo i odveo tuđe dijete iz vrtića u ponedjeljak poslijepodne. Odgojiteljica koja mu je navodno predala drugo dijete udaljena je s dužnosti i pokrenuta je istraga.

Muškarac je nesvjesno odveo dječaka koji je u tom trenutku spavao, a pogreška je otkrivena tek kada je dječakova majka došla u vrtić i saznala da njezinog sina ondje nema, piše The Guardian.

"Ne mogu opisati taj osjećaj", rekla je majka za Sydney Morning Herald, prisjetivši se trenutka kada je saznala da je njezinog jednogodišnjeg sina preuzeo nepoznati muškarac. "Ne krivimo njega. Nismo ljuti na njega. Nismo razočarani u njega – odgovornost je na vrtiću", rekla je dječakova majka.

Muškarčeva supruga rekla je da je njezin muž bio shrvan pogreškom i da je dijete odmah vratio čim je shvatio da je odveo pogrešnog dječaka. "Jako mi je drago što je dječak dobro", dodala je, napominjući da je njezin suprug došao u vrtić dok su djeca spavala i prostorija je bila mračna.

Regulatorno tijelo za predškolski odgoj i obrazovanje Novog Južnog Walesa priopćilo je da provodi "temeljitu istragu" ovog "vrlo zabrinjavajućeg i ozbiljnog incidenta". Potvrdili su da je vrtić otpustio odgajateljicu dok traje istraga.

Trisha Hastie, glasnogovornica First Steps Learning Academyja, ispričala se obiteljima zbog stresa koji je incident prouzročio, naglasivši da je riječ o "izoliranom slučaju". "Ovo se nikada nije dogodilo, ni u Bangoru ni u bilo kojem od naših drugih centara. Poduzeli smo hitne mjere kako bismo dodatno učvrstili postupke i osigurali da se ovakvo što više nikada ne ponovi", poručila je Hastie.

Incident se događa u vrijeme intenzivne kontrole sektora ranog i predškolskog odgoja u Australiji. U posljednjih nekoliko mjeseci pojavio se niz optužni za zlostavljanje i zanemarivanje djece u australskim vrtićima, što je dovelo do vladinih revizija sektora u Novom Južnom Walesu i Viktoriji.

