Portugal u šoku nakon 15 mrtvih u stravičnoj tragediji, svjedoci: 'Urušila se kao kartonska kutija'

Cijeli Portugal je u šoku nakon što je 15 osoba poginulo u iskakanju iz tračnica 140 godina stare uspinjače Gloria, jedne od glavnih turističkih atrakcija u Lisabonu.

Još 18 osoba prevezeno je u bolnicu, od kojih je pet u teškom stanju, potvrdile su hitne službe, piše BBC.

Vlasti su priopćile da je među poginulima u nesreći, koja se dogodila jučer oko 18:05 sati, bilo i stranih državljana, no njihove nacionalnosti još nisu potvrđene. Net.hr je poslao upit Ministarstvu vanjskih i europskih poslova imaju li informacije da je među stradalima ili ozlijeđenima i naših državljana, ali odgovor još nismo dobili.

Velika tragedija

Gradonačelnik Lisabona, Carlos Moedas, posjetio je bolnicu i nesreću nazvao "tragičnim trenutkom za grad". Portugalska vlada proglasila je dan nacionalne žalosti, a predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa izrazio je "sućut i solidarnost s obiteljima pogođenim ovom tragedijom".

Policija i hitne službe provele su sate na mjestu događaja, a pokrenuto je nekoliko istraga o uzroku nesreće. Istragu provode tvrtka koja upravlja uspinjačom, nacionalna uprava za sigurnost prometa i kriminalistička policija.

Iz lisabonskog javnog prijevoznika Carris poručili su kako su na uspinjači obavljeni svi redoviti pregledi – veliki četverogodišnji, privremeni dvogodišnji, kao i dnevne, tjedne i mjesečne provjere.

Unatoč redovitim provjerama, izjave očevidaca upućuju na to da je kočioni sustav otkazao, zbog čega je uspinjača nekontrolirana jurila niz strmu ulicu i zabila se u zgradu.

Nekoliko je ljudi ostalo zarobljeno u olupini te su ih spasioci morali oslobađati. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju jarko žutu uspinjaču prevrnutu i potpuno uništenu. Jedan je svjedok za portugalske novine Observador izjavio kako je vozilo bilo "izvan kontrole, bez kočnica".

"Svi smo počeli bježati jer smo mislili da će udariti u onu ispod", rekla je Teresa d'Avó. "Ali izletjela je na zavoju i zabila se u zgradu."

Druga svjedokinja rekla je za TV kanal SIC da se uspinjača spustila niz strmu ulicu "punom brzinom". "Udarila je u zgradu brutalnom silom i urušila se kao kartonska kutija, nije imala kočnice", izjavila je.

Jedan od simbola Lisabona

Uspinjača Gloria jedna je od najpoznatijih znamenitosti Lisabona. Otvorena je 1885. godine, a elektrificirana tri desetljeća kasnije. Njezina čuvena žuta vozila ključan su dio prijevoza u brdovitom dijelu Lisabona.

Ruta na kojoj se dogodila nesreća duga je oko 275 metara i povezuje trg Restauradores sa slikovitim Bairro Altom. Iako je koriste i lokalni stanovnici, iznimno je popularna među turistima

Na nesreću su reagirali i europski čelnici. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je sućut obiteljima žrtava, a španjolski premijer Pedro Sánchez poručio je da je "užasnut strašnom nesrećom".