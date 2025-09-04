PROBLEMI DILJEM SVIJETA /

Pali Google servisi: Ne radi Youtube, tražilica, ljudi ne mogu u mail

Pali Google servisi: Ne radi Youtube, tražilica, ljudi ne mogu u mail
Foto: Rtl

Korisnici navode da imaju problema s ulogiravanjem u svoje račune i tražilicom. Navodno ne radi ni Gmail, YouTube ni Google play

4.9.2025.
9:40
Dunja Stanković
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Googleovi servisi u ovom su trenutku nedostupni korisnicima koji diljem svijeta prijavljuju probleme s radom njegovim usluga. 

Prema podacima downdetectora, stanice na kojoj se mogu pratiti problemi u radu s popularnim platformama, vidi se da su poteškoće krenulo nešto prije devet sati. 

Korisnici navode da imaju problema s ulogiravanjem u svoje račune i tražilicom. Navodno ne radi ni Gmail, YouTube ni Google play. 

Sudeći po objavama korisnika X-a, riječ je o globalnom problemu. Na poteškoće s Googleom se žale korisnici u Grčkoj Turskoj, susjednoj Srbiji i šire. 

Kako to često biva, pad je iznjedrio niz šala i memeova, u kojima neki spominju prisilni digitalni detoks.

GoogleProblemiYoutube
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROBLEMI DILJEM SVIJETA /
Pali Google servisi: Ne radi Youtube, tražilica, ljudi ne mogu u mail