Pali Google servisi: Ne radi Youtube, tražilica, ljudi ne mogu u mail

Googleovi servisi u ovom su trenutku nedostupni korisnicima koji diljem svijeta prijavljuju probleme s radom njegovim usluga.

Prema podacima downdetectora, stanice na kojoj se mogu pratiti problemi u radu s popularnim platformama, vidi se da su poteškoće krenulo nešto prije devet sati.

Korisnici navode da imaju problema s ulogiravanjem u svoje račune i tražilicom. Navodno ne radi ni Gmail, YouTube ni Google play.

Google is reportedly down for a significant number of users

Repost if it's down for you too #GoogleDown #GoogleOutage pic.twitter.com/3eTNRxAm9j — Outage.Now (@outagenow) September 4, 2025

Sudeći po objavama korisnika X-a, riječ je o globalnom problemu. Na poteškoće s Googleom se žale korisnici u Grčkoj Turskoj, susjednoj Srbiji i šire.

Kako to često biva, pad je iznjedrio niz šala i memeova, u kojima neki spominju prisilni digitalni detoks.