Pali Google servisi: Ne radi Youtube, tražilica, ljudi ne mogu u mail
Korisnici navode da imaju problema s ulogiravanjem u svoje račune i tražilicom. Navodno ne radi ni Gmail, YouTube ni Google play
Googleovi servisi u ovom su trenutku nedostupni korisnicima koji diljem svijeta prijavljuju probleme s radom njegovim usluga.
Prema podacima downdetectora, stanice na kojoj se mogu pratiti problemi u radu s popularnim platformama, vidi se da su poteškoće krenulo nešto prije devet sati.
Korisnici navode da imaju problema s ulogiravanjem u svoje račune i tražilicom. Navodno ne radi ni Gmail, YouTube ni Google play.
Sudeći po objavama korisnika X-a, riječ je o globalnom problemu. Na poteškoće s Googleom se žale korisnici u Grčkoj Turskoj, susjednoj Srbiji i šire.
Kako to često biva, pad je iznjedrio niz šala i memeova, u kojima neki spominju prisilni digitalni detoks.